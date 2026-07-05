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10 PITANJA ZA SPAS ZVIJEZDE I KARLOVCA

Procijenjena je šteta, prema vještačenju ovlaštenih stručnjaka, na samo osam objekata milijun eura

Autor
Snježana Bičak
05.07.2026.
u 14:52

Takvo što nije kroz povijest uspjelo nijednoj svjetskoj sili koja je, sabljama ili tenkovima, pošla u razaranje

Karlovac se, nažalost, posljednjih godina u javnosti prečesto spominjao po problemima koji su ozbiljno narušili kvalitetu života njegovih građana i zasjenili brojne projekte i događanja koji su, pak, podignuli standard i vidljivost grada na četiri rijeke. Zabrinjavajuće je što su problemi, koje su građani nazvali uništavanjem i razaranjem Zvijezde, a koje opisujemo putem deset ključnih tema, i danas prisutni u samom srcu grada nastalog u 16. stoljeću. Nijedna svjetska sila tijekom povijesti koja je, sabljama ili tenkovima, pošla u razaranje tog srca grada takvo što nije uspjela napraviti.

Ključne riječi
voda oštećenje Zvijezda Karlovac

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