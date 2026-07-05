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GUŽVE

Između Karlovca i Lučkog na A1 vozi se u kolonama uz zastoje

Iluustracija
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.07.2026.
u 15:17

Na A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, izvijestili su u nedjelju popodne iz Hrvatskog auto-kluba. Pojačan je promet na većini cesta. Zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata te na prilazima turističkim središtima. U trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i dulja čekanja, poručuju iz HAK-a te vozače mole za oprez, strpljenje i koncentraciju, kao i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zbog prometnih nesreća između čvora Donja Zdenčina i naplate Demerje te između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni. Prometna je nesreća prije čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika pa je nastala kolona duga tri kilometra. Između čvora Karlovac i naplate Lučko mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, a povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera.

Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar. Na A6 Rijeka-Zagreb: promet teče bez većih poteškoća, vozilo je u kvaru u tunelu Sopač u smjeru Rijeke pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Zastoji su pvremeno na Istarskom ipsilonu, u zoni radova između čvora Matulji i tunela Učka.

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