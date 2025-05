Raste neizvjesnost u NATO članicama: Gdje će završiti stotine tisuća ruskih regruta, dobrovoljaca i vojnika?

Gdje god se nalazili, možete vidjeti Rusiju dok letite, rekao je brigadir Nick English, zapovjednik 1. zrakoplovne brigade britanske vojske, dok je koračao kroz snijeg i uzburkano tlo najvećeg europskog poligona za obuku u sjevernoj Finskoj. "Toliko si blizu“, rekao je za Newsweek. NATO je spreman za sve što Rusija može učiniti na sjevernom krilu saveza, kaže vojno osoblje smješteno u finskom Arktičkom krugu, unatoč zabrinutosti oko toga koliko su europske oružane snage spremne za borbu s Rusijom i koliko dugo bi određene vojske mogle izdržati. Finski, švedski i britanski vojnici sudjeluju u zajedničkim vježbama osmišljenim za uvođenje najnovijih članica NATO-a u savez, gađajući haubice i puneći rakete Hellfire u helikoptere Apache otprilike 110 kilometara od ruske granice. Više vježbi provedeno je južnije duž istočne granice NATO-a, blizu ruskog tla, bjeloruskog teritorija i na pragu Ukrajine.

Finska, Švedska i Velika Britanija obećale su povećati vojnu potrošnju u sljedećih nekoliko godina, što je dio nastojanja NATO-a da se znatno više novca posveti vojsci usprkos žestokim kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa i rastućoj zabrinutosti oko toga što bi Rusija mogla sljedeće učiniti.

Vojni dužnosnici diljem zemalja NATO-a sve otvorenije govore o prijetnji koju bi Rusija mogla predstavljati savezu nakon što se Moskva oporavi od više od tri godine iscrpljujućeg rata u Ukrajini. Ruska invazija na susjeda 24. veljače 2022. godine uništila je kopnene snage Kremlja, ali je veći dio ostatka ruske vojske ostao neozlijeđen. Sve je veća zabrinutost oko toga gdje će završiti stotine tisuća prekaljenih ruskih regruta, dobrovoljaca i vojnika ako se potpiše sporazum o primirju. Trump i visoki dužnosnici u njegovoj administraciji učinili su okončanje najvećeg kopnenog rata u Europi od Drugog svjetskog rata prioritetom vanjske politike, iako je to sve frustrirajuće za republikanskog predsjednika. Finci su svakako svjesni da Rusija širi svoje baze blizu istočne granice. Čini se da je izgradnja dio dugoročnijeg napora za proširenje ruskih vojnih objekata na dohvat ruke od NATO-a, izvijestio je ovog tjedna The New York Times . Rusija je prije 2022. godine imala oko 20.000 vojnika i četiri rezervne brigade u blizini Finske, prema riječima general-pukovnika Vese Virtanena, zamjenika načelnika finskih oružanih snaga. Brigada obično broji između 3.000 i 5.000 vojnika. "Sada vidimo da Rusija gradi novu infrastrukturu i dovodi više trupa u ovu regiju čim prije može", rekao je Virtanen prošli mjesec njemačkim novinama Die Welt . Reorganiziraju se, dodao je.

Krajem 2022. tadašnji ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da će Kremlj preoblikovati rusku vojnu strukturu, istovremeno povećavajući broj pripadnika vojske tijekom sljedećih nekoliko godina. Dijelovi plana bili su podjela ruskog Zapadnog vojnog okruga - blizu istočnog boka NATO-a - na dva okruga, Moskovski i Lenjingradski, te povećanje veličine vojske. To je stupilo na snagu u lipnju 2024. Kada se Finska pridružila NATO-u 2023. godine, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ponovno uspostavljanje Lenjingradskog vojnog okruga izravna posljedica povećanja prisutnosti NATO-a na ruskoj granici. Pristupanje Finske savezu udvostručilo je veličinu NATO-ove granice s Rusijom, piše Newsweek.

Broj ruskih vojnika stacioniranih u blizini Finske mogao bi se udvostručiti ili utrostručiti u usporedbi s brojem prije rata s Ukrajinom, rekao je u siječnju za Reuters Pekka Turunen, šef helsinške vojne obavještajne službe. Obavještajne procjene, uključujući one iz Estonije južno od Finske, upozoravaju da bi se NATO mogao suočiti s velikom i iskusnom, iako tehnološki manje naprednom, ruskom vojskom u sljedećih nekoliko godina. Mnogi sugeriraju da kolebljiva predanost SAD-a čini tu mogućnost vjerojatnijom.

Veleposlanik Washingtona pri NATO-u, Matthew Whitaker, izjavio je posljednjih dana da će se razgovori o smanjenju ogromne američke prisutnosti u Europi održati nakon nadolazećeg summita saveza u Haagu. SAD nije bio uključen u ovaj krug vježbi u Finskoj, niti je vođen.ako postoji javno povjerenje u snagu saveza, postoji zabrinutost zbog velikih nedostataka u sposobnostima diljem Europe. Sustavi protuzračne obrane i zalihe, kao i streljivo, među najhitnijima su.