Ukrajina željno očekuje 3500 američkih ERAM projektila - značajno će poboljšati ukrajinski arsenal produljenog dometa

Ukrajinske ofenzivne sposobnosti će u nadolazećim mjesecima dobiti značajan poticaj nakon objave da su SAD odobrile prodaju 3350 projektila produljenog dometa (ERAM) uključenih u nabavu oružja ukupne vrijednosti 850 milijuna dolara, koju financira Europa. No, obzirom je riječ o oružju koje je naručeno prošle godine i koje se, prema informacijama, proizvodi do 1000 komada godišnje, jasno je da neće svi projektili moći doći istovremeno. Ali će zasigurno omogućiti konstantni jači pritisak na ruske ciljeve. "Nabavit će se do 3350 ERAM projektila i 3350 navigacijskih modula za sprečavanje elektroničkog ometanja", napisao je šef predsjedničkog ureda Andrij Jermak na društvenim mrežama, potvrđujući dogovor 28. kolovoza.