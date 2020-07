Što očekuju građani od nove Vlade

Brojni građani izašli su danas na birališta kako bi izabrali ljude koji će ih predstavljati u Saboru, a što neki od njih očekuju doznali smo na samim biralištima.

- Očekujemo da ispune sve što su obećali. Prije svega, da mladi imaju posla i zdravstvo. Danas je najveći problem u Hrvatskoj taj Covid-19 - kaže bračni par Grabant koji je došao glasati na biračkom mjestu u OŠ Prelog. Svi koji dolaze glasati nose maske.

- Očekujem konačno da dođe red i poštenje, da nestane napokon taj nepotizam, da se se selekcijom konačno iznjedre najkvalitetniji i najbolji kadrovi, a to se se prije svega može postići kvalitetnim sudstvom, koje je rak rana i od kojeg kreću svi problemi u Hrvatskoj - kaže Preložanin Andrija.

'Korana će proći prije nego nova vlast '

Maske, rukavice, svoje kemijske olovke, i obavezna dezinfekcija ruku...Sve to bio je nedjeljni kolorit glasovanja na zadarskom području.

- Ljudi su odgovorni i dobar dio ih nosi maske iako nisu obvezne. Osjeti se kod njih doza opreza zbog koronavirusa no glasuju. Kod nas je primjerice do podne bilo vise birača nego na prošlim izborima - rekao nam je predsjednik biračkog odbora Višnjik u Zadru Joško Dujić.

VIDEO: Predsjednik biračkog tijela o izborima u vremenu pandemije

U Zadru je i niz osoba sa boravištem na drugim mjestima iskoristilo pravo glasovanja, no osobe iz samoizolacije i pozitivni na koronavirus do podneva to nisu zatražili. Potvrdio nam je to i Hrvoje Visković iz izbornog povjerenstva. Na biralištima su od ranih jutarnjih sati birači čekali u redovima i uglavnom odbijali nam reci za koga će glasovati. No imali su znakovitu poruku.

- Korona će proći puno prije nego nova vlast. Zato me više strah četiri godine lošeg izbora, nego još kojeg vala korone, a i panike oko korone - rekao nam je Zadranin na biračkom mjestu Ričine.