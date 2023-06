Što nas očekuje nakon snažnog nevremena? Izdana upozorenja zbog bure i pljuskova s grmljavinom

Sjever Hrvatske danas u popodnevnim satima poharalo je nevrijeme, a sutra će vrijeme u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno, još do sredine dana bit će mjestimice malo kiše, ponajprije u gorju. Poslijepodne će uslijediti postupno kidanje naoblake. Na Jadranu će biti pretežno sunčano, no uz prolazno više oblaka lokalno uz pljuskove i grmljavinu, uglavnom u prvom dijelu dana, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će biti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura bit će od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 23 °C. Najviša dnevna na kopnu od 24 do 27, u gorju niža, a na moru od 28 do 31 °C.

Crveno upozorenje, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, izdano je za sutra za Velebitski kanal zbog vrlo jake te mjestimice olujne bure. Naime, najjači udari vjetra bit će 35-65 čvorova, odnosno 65-120 km/h.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorio je DHMZ.

Za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Sjevernu Dalmaciju izdano je narančasto upozorenje. Razlog je, također, bura. Zbog vjetra su žuta upozorenja izdana za srednju i južnu Dalmaciju, splitsku te riječku regiju.

U riječkoj i gospićkoj regiji žuta upozorenja izdana su zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", navodi DHMZ.

