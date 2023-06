Za dio Hrvatske izdano crveno upozorenje. Meteorologinja otkriva kakvo bi ljeto moglo biti za 30 godina

Visoke temperature obilježile su protekli tjedan, a takvo vrijeme se očekuje i za vikend. Jutro je bilo sunčano i toplo, a kroz dan se očekuju visoke temperature i sparina. Zbog hladne fronte popodne stižu jaki konvektivni procesi u obliku grmljavinskih nevremena. Zbog toga Državni hidrometeorološki zavod je izdao upozorenja za područja s najvećom vjerojatnošću pojave tuče, kratkotrajno olujnog vjetra, bujičnih poplava.

Iz DHMZ-a ističu da će danas biti pretežno sunčano, vruće i sparno, te da nas u drugom dijelu dana sjeverozapada čeka jače naoblačenje, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme s tučom.

Foto: Državni hidrometeorološki zavod/DHMZ

Slab i umjeren jugozapadni vjetar popodne će na kopnu naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, mjestimice s olujnim udarima. Duž Jadrana će puhati slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, a u noći na subotu će na sjevernom i srednjem dijelu okrenuti na jaku buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 37 Celzijevih stupnjeva.

Svjetska meteorološka organizacija upozorila je prošli tjedan da su klimatske promjene uzrok sve učestalijih, pa i onih smrtonosnih toplinskih valova u Europi. Ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva Dunja Mazzocco Drvar gostovala je u središnjem Dnevniku Hrvatske radiotelevizije i kazala kako će se topliji dio godine znatno produljiti ako se klimatske promjene u svijetu ne počnu shvaćati ozbiljno.

Mazzocco Drvar analizirala je tekući mjesec po pitanju temperatura i konstatirala da je bio "blag" kao i proljeće u odnosu na prethodne godine. "Proljeće je po temperaturnim prosjecima nije odstupalo u odnosu na proteklih 30 godina, a bilo je izrazito kišovito pa su to ljudi doživljavali kao svježije vrijeme. Ovog lipnja vrućina, 'prva tridesetica' je došla relativno kasno - u Zagrebu tek 19.6. To se u posljednjih 30 godina dogodilo tek 3 puta. Vrijeme je bilo svježe i zato nam je ova vrućina neugodnija", rekla je u Dnevniku. Također, objasnila je da nikada nije kasno za promjene i kada god i što god se učini po pitanju klimatskih promjena, situacija će se ublažiti i samim time vratiti na prikladnije uvjete.

Za vrijeme svog gostovanja osvrnula se i na vremenske ekstreme te potvrdila da su se "svježi periodi" produžili do lipnja, a da oni topliji traju sve do prosinca. "Uočili smo produljenje toplog dijela godine i to će se nastaviti, ako nešto ne učinimo. Očekujemo da će kroz 20 ili 30 godina ljeto trajati još duže - prema nekim projekcijama broj dana toplog dijela godine produljit će se na kopnu za tridesetak dana, a na moru za čak sedamdesetak dana", upozorila je. Osvrnula se i na "Zeleni plan" Bruxellesa o klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. godine i rekla da su strategije i zakoni već u procesu donošenja i u Hrvatskoj bi se mogli vrlo brzo implementirati.

