Što nas očekuje nakon obilnog snijega: Brojna upozorenja izdana i za subotu

Dio Hrvatske danas je zabijelio snijeg, a sutra će u većini krajeva biti pretežno sunčano. Ujutro je ponegdje u unutrašnjosti moguća magla, dok će se oblačnije vrijeme zadržati na jugu zemlje gdje će još u prvom dijelu dana biti mjestimične kiše, ali ponegdje i susnježice i snijega, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti slab do umjeren, u gorju i jak sjeverni. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita lokalno i s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura zraka bit će od -9 do -4, duž obale i na otocima između -1 i 4, na jugu oko 7 °C. Najviša dnevna bit će uglavnom od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Nakon brojnih upozorenja koja su bila izdana za danas, DHMZ neke je izdao i za sutra, za sve regije osim osječke i gospićke. Crveno upozorenje, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, izdano je zbog vjetra za Velebitski kanal, Kvarner i Kvarnerić te riječku regiju.

VIDEO Hrvatska pod snijegom: Na snazi crveni meteoalarm

Također zbog vjetra, narančasto upozorenje izdano je za zapadnu obalu Istre, Dalmaciju, splitsku i kninsku regiju. Uz to, za kninsku je regiju izdano i žuto upozorenje zbog snijega i poledice. Zbog vjetra, snijega i poledice žuto je upozorenje izdano i za dubrovačku regiju.

Žuta upozorenja imaju još zagrebačka i karlovačka regija zbog iznimno niskih temperatura. Naime, DHMZ pojašnjava kako se očekuje hladno jutro, a minimalne temperature bit će -5 °C.

"Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika", poručio je Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

Ravnateljstvo civilne zaštite također je napomenulo kako su prognostičari DHMZ-a za sutra izdali upozorenja. "Pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite. Ako morate na put, stanje na cestama obavezno provjerite na stranicama Hrvatskog autokluba", ističe se u objavi Ravnateljstva te napominje da u slučaju opasnosti treba nazvati broj 112.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, Županijski centar 112 Zagreb od 7.00 do 13.30 sati s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije zaprimio je 50-ak dojava o padu stabala i granja na prometnice i električne vodove te 10-ak dojava o lakšim prometnim nesrećama. ŽC 112 Krapina zaprimio je 20-ak dojava o srušenim stablima na prometnice, nestanku električne energije zbog kvarova na dalekovodu i srušenih el. stupova te neočišćenim prometnicama od snijega, ističe Ravnateljstvo civilne zaštite.