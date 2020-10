Zagreb ima 798 novozaraženih, zbog gužvi uvedena nova lokacija za testiranje

Hrvatska je jučer imala 1.867 novih slučajeva čime je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj porastao na 8.394. Među njima je 716 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 49 pacijenta. Preminulo je 7 osoba.

Tijek događanja:

9:20 U Zagrebu u posljednja 24 sata 681 novozaražena osoba. Ukupan broj novozaraženih je 798, kada se u obzir uzmu i osobe koje u Zagrebu imaju i boravište, potvrdio je Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ-a "Andrija Štampar" za HRT.

8:45 U Sisačko-moslavačkoj županiji 35 novozaraženih osoba

Riječ je o sedamnaest osoba s područja grada Siska, osam osoba s područja grada Petrinje, sedam osoba s područja grada Kutine, dvije osobe s područja grada Popovače i jednoj osobi s područja grada Novske.

8:41 Kako bi se smanjile gužve na Gupčevoj zvijezdi, te u Rockefellerovoj i Mirogojskoj ulici, danas se na istočnom parkiralištu Zagrebačkog Velesajma otvara nova lokacija za testiranje na koronavirus. Testiranja na novoj lokaciji provodit će se svaki dan od 8 do 11 sati.

>> FOTO Posljednje pripreme u zagrebačkom Covid centru: Vojska izgradila komunikacijski tunel u KB Dubrava

8:35 Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZZJZ) "Dr. Andrija Štampar" najavio je da će od ponedjeljka uvesti novi model uzimanja briseva na koronavirus za građane, dok će se na testiranje moći doći isključivo uz prethodnu narudžbu putem online platforme.

"Kako bi se smanjile gužve za testiranja na koronavirus koje svakim danom postaju sve veće te radi što bolje učinkovitosti provođenja dijagnostike NZZJZ "Dr. Andrija Štampar" od ponedjeljka, 26. listopada, uvodi novi model uzimanja briseva na koronavirus, neovisno o svrsi testiranja", navodi se u petak u priopćenju. Narudžbe građana za testiranje na koronavirus primat će se isključivo putem online platforme, kojoj se može pristupiti na mrežnoj stranici Zavoda ili izravno ovdje.

Građani će putem tih stranica moći odabrati željeni termin testiranja, a samom testiranju moći će pristupiti od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati. Nedjeljom i blagdanima testiranje će se odvijati u vremenu od 8 do 10 sati.