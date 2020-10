KRITIČAN TRENUTAK

WHO: Previše zemalja bilježi eksponencijalni rast Covida

"Prevelik broj zemljama bilježi eksponencijalno povećanje slučajeva Covida-19 i to dovodi do toga da su bolnice i jedinice intenzivne njege blizu ili su prekoračile svoje kapacitete i to već u listopadu", izjavio je Tedros Adhanom Ghebreyesus