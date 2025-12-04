Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
PODUPIRE DVODRŽAVNO RJEŠENJE

Plenković: Palestina nije priznala Hrvatsku ni prije 33 godine ni kasnije

Zagreb: Andrej Plenković sudjelovao je na drugom Godišnjem Croatia Summitu
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
04.12.2025.
u 19:38

"Ne kritiziram, to kažem samo kao informaciju koju ne treba izvlačiti iz konteksta", rekao je Plenković

Hrvatska podržava dvodržavno rješenje za Izrael i Palestinu, a što se tiče priznanja Palestine činjenica je da nije ni ona priznala Hrvatsku, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković odgovarajući na pitanja iz publike nakon predavanja na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. "Razumijemo složenost situacije, posebno s ratom koji je počeo prije više od dvije godine. Nažalost, nemamo evidenciju da je prije 33 godine ili kasnije Palestinska samouprava donijela odluku o priznanju Hrvatske", rekao je premijer odgovarajući na pitanje palestinskog veleposlanika pri Vatikanu Ise Kasisieha o tome hoće li Hrvatska priznati Palestinu.

Kazao je da je to provjeravao s ministarstvom vanjskih poslova te da je utvrđeno da se to nije dogodilo. "Ne kritiziram, to kažem samo kao informaciju koju ne treba izvlačiti iz konteksta", rekao je Plenković. Istaknuo je da Hrvatska podupire rješenje o dvije države. "Stav svih hrvatskih vlada bio je i ostao - dvodržavno rješenje", istaknuo je. Izrazio je žaljenje zbog velikog broja civilnih žrtava u ratu koji je izazvao Hamas terorističkim napadom 7. listopada 2023. i rekao da Hrvatska želi nastaviti pružati humanitarnu pomoć palestinskim teritorijima.

FOTO Pogledajte snagu volje koju pokazuju hrvatski artiljeristi na vojnom natjecanju
Zagreb: Andrej Plenković sudjelovao je na drugom Godišnjem Croatia Summitu
1/25
Ključne riječi
priznanje Palestine Palestina Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja