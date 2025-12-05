Nova ukrajinska operacija na ruskom teritoriju: Dronovima napali luku i rafineriju nafte

Ukrajinci su izveli još jednu seriju napadima dronovima na ruski teritorij. Ukrajinski dronovi pogodili su rusku morsku luku Temryuk u regiji Krasnodarsk i rafineriju nafte Syzran u Samarskoj oblasti u noćašnjim napadima, izvijestili su ruski dužnosnici i mediji. Luka Temryuk oštećena je nakon napada dronom koji je izazvao požare na licu mjesta, javlja Operativni stožer Krasnodarske regije. Ranije su lokalni stanovnici javili da je luka pod napadom te da gore spremnici goriva, piše Kyiv Independent.

The port of Temryuk on the Azov Sea has been hit by drones and is on fire. Gazprom has alarge oil terminal here which might have been the target. Geolocated at 45.32364227260595, 37.384826699035216 pic.twitter.com/UL1Du6TzUp — raging545 (@raging545) December 4, 2025

Regionalne vlasti nisu precizirale što je točno pogođeno u luci, ali su navele da su „oštećeni elementi lučke infrastrukture u Temryuku“. Svo je osobolje evakuirano i nema žrtava, navodi Operativni stožer. Luka Temryuk ključni je ruski objekt na Azovskom moru. Posjeduje terminal za izvoz nafte, prima, skladišti i otprema ruske naftne derivate. Također ima i veliki terminal za ukapljeni naftni plin.

Prema videosnimkama očevidaca koje je analizirao ruski oporbeni medij Astra, nakon napada na luku Temryuk plamtio je plinski terminal. Iste noći stanovnici grada Syzrana u Samarskoj oblasti prijavili su eksplozije u lokalnoj rafineriji nafte, navodi Astra. Stanovnici su na društvenim mrežama objavljivali videozapise i fotografije napada.

The Temryuk port gas terminal, just across the Kerch strait from occupied Crimea on the Sea of Azov, has been sanctioned by drones.



Good video showing the night sky being lit up by a small damage-free fire. Should be some interesting satellite pictures soon. 🔥 pic.twitter.com/8nQgM45GSa — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) December 4, 2025

Gradonačelnik Syzrana Sergey Volodchenkov potvrdio je napad dronom na grad, ali nije imenovao konkretne ciljeve. Rafinerija nafte Syzran, koja se nalazi oko 700 kilometara od rusko-ukrajinske granice, otvorena je 1942. godine i u vlasništvu je ruske državne naftne kompanije Rosneft. Godišnji kapacitet prerade iznosi 8,5 milijuna tona. Objekt je i ranije bio meta ukrajinskih napada dronovima u sklopu kampanje protiv ruske naftne industrije koja financira i opskrbljuje gorivom ruski ratni stroj. Ukrajina redovito koristi domaće dronove dugog dometa za napade na rusku naftnu infrastrukturu. Ukrajinski vladini i vojni dužnosnici te su udare nazivali „sankcijama dalekog dometa“ Kijeva.

Dronovi uočeni u blizini zračne putanje Zelenskog na letu prema Dublinu

Irski ratni brod uočio je do pet dronova kako lete u blizini zračne putanje zrakoplova ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je u ponedjeljak stigao u državni posjet Irskoj, izvještavaju lokalni mediji u četvrtak. Ovaj događaj izazvao je ozbiljnu sigurnosnu uzbunu zbog straha da bi to mogao biti pokušaj ometanja zračne putanje, prenosi Irish Times. Neimenovani izvori kazali su da zrakoplov, koji je stigao nešto ranije, nije bio u opasnosti.

Ukrajinska delegacija stigla je kasno u ponedjeljak i odletjela kasno sljedeći dan, u sklopu putovanja kojim se nastoji osigurati podrška Europe za Kijev, dok Rusija nastavlja svoj rat u Ukrajini. Letovi dronova, čije je porijeklo uglavnom nepoznato, nedavno su ometali zračni promet u Europi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nazvala je te upade "hibridnim ratovanjem".

Internetski portal The Journal, koji je prvi izvijestio o uočenim dronovima u dablinskom zračnom prostoru, izvještava da su dronovi došli do mjesta na kojem je zrakoplov Zelenskog trebao biti upravo u trenutku kada je bio predviđen njegov prolazak. Također su izvijestili da se provode istrage kako bi se utvrdilo jesu li dronovi poletjeli s kopna ili s nedetektiranog broda. Prvo su uočeni sjeveroistočno od Dublina, oko 20 kilometara od zračne luke, izvještavaju oba medija.

Oružane snage Irske nisu htjele komentirati specifične detalje navodnih incidenata iz sigurnosnih razloga. "Podrška oružanih snaga u sigurnosnoj operaciji koju je vodila policija uspješno je provedena na više načina, što je dovelo do sigurnog i uspješnog posjeta ukrajinskog predsjednika", izjavio je glasnogovornik vojske.