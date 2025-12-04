Naši Portali
OKRUGLI STOL

Božinović upozorio na važnost provjere informacija koje se plasiraju u javnosti

VL
Autor
Kristina Gaćarić/Hina
04.12.2025.
u 20:49

Smatra da je važno poslati poruku da se informacije trebaju provjeriti. "Zato je nužno i da svi damo svoj doprinos kako u medijskom svijetu tako i u političkom svijetu i kada govorimo o institucijama koje moraju izlaziti s točnim provjerenim informacijama", poručio je

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upozorio je u četvrtak na važnost provjere informacija u svijetu koji se polarizira, doprinos tomu trebaju dati političari i institucije, a poseban izazov je pred mainstream medijima. "Hibridno ratovanje, suprotstavljanje dezinformacijama je nešto što je aktualno, više-manje svuda u svijetu, pogotovo u Europi, a vidimo da i mi nismo u Hrvatskoj imuni", izjavio je Božinović novinarima u hotelu Westin gdje je sudjelovao na okruglom stolu na temu "Snaga vrijednosti u vremenu hibridnih prijetnji". Zato je, naglašava, važno govoriti o tome, poslati poruku da se informacije trebaju provjeriti. "Zato je nužno i da svi damo svoj doprinos kako u medijskom svijetu tako i u političkom svijetu i kada govorimo o institucijama koje moraju izlaziti s točnim provjerenim informacijama", poručio je.

Kazao je i da mainstream mediji imaju izazov svoje vrste jer su suprotstavljeni platformama koje nemaju ni tu razinu odgovornosti, niti provjere informacija te da sve to utječe na stanje u društvu koje se polarizira. Ustvrdio je kako to nije dobro, ali da je siguran da postoji način kako tome doskočiti.  Konferencije tome i služe da govorimo i o političkoj i o digitalnoj pismenosti, istaknuo je Božinović.  "Jedino u suradnji s građanima koji će biti u stanju razaznati što je istina, a što laž možemo kao društvo i kao demokracija u tom izazovu pobijediti", poručio je.

