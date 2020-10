Štampar uvodi novi model uzimanja briseva na koronavirus: Evo koje novosti očekuju građane

NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ od ponedjeljka uvodi novi model uzimanja briseva na koronavirus kako bi se smanjile gužve za testiranja na koronavirus koje svakim danom postaju sve veće te radi što bolje učinkovitosti provođenja dijagnostike

Kako navode u priopćenju, narudžbe građana za testiranje na koronavirus primat će se isključivo putem online platforme, kojoj se može pristupiti na mrežnoj stranici Zavoda, www.stampar.hr ili izravno na https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar.

Navode kako će na online platformi građani moći odabrati željeni termin testiranja, a samom testiranju moći će pristupiti od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati dok će se nedjeljom i blagdanima testiranje odvijati u vremenu od 8 do 10 sati.

Nadalje, Zavod će svakodnevno dodijeliti 500 termina testiranja (u jednoj je minuti moguće testirati dvije osobe), a građani se mole da koriste online model plaćanja i da unaprijed ispune obrazac s podacima kako bismo ih mogli povratno izvijestiti o rezultatima testiranja. Ukoliko su popunjeni termini za određeni dan, testiranje će se i dalje moći obaviti u COVID ambulantama pri domovima zdravlja na sljedećim lokacijama:

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11,

Dom zdravlja Zagreb - Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22

Dom zdravlja Zagreb - Istok, Grižanska 4.

Iz Zavoda mole poslovne korisnike da termine testiranja i nadalje zatraže putem adrese elektronske pošte covidtest@stampar.hr. Ujedno, Zavod zahvaljuje na razumijevanju i podsjeća građane na osnovna tri stupa obrane – nošenje zaštitnih maski, održavanje fizičkog razmaka i higijenu ruku - jer samo odgovorno ponašanje svih pojedinaca može utjecati na suzbijanje širenja koronavirusa, navode u priopćenju.

VIDEO: Epidemiolog Branko Kolarić o rekordnim brojkama novozaraženih