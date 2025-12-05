Stanje na cestama: Snijeg u Lici, gužva na zagrebačkoj obilaznici

Iz HAK-a javljaju kako je zbog snijega na pojedinim cestama u Lici na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme (više informacija dostupno je niže u popisu prometnica). Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura je moguća poledica, kao i odroni na cestama u gorskim predjelima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez zimske opreme te poštuju privremenu regulaciju prometa u zonama radova.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine.

A1 Zagreb - Split - Dubrovnik: do 20.veljače 2026. zbog rekonstrukcije benzinske postaje i pratećih uslužnih objekata na odmorištu Janjče u smjeru Zagreba izvan funkcije su punionica za električne automobile, prateći sadržaji benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor) te parkiralište za osobna vozila ispred objekta, a ostale parkirališne povšine su otvorene i dostupne. U smjeru Dubrovnika izvan funkcije su punionica za električne automobile, prateći sadržaji benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor) te parkiralište za osobna vozila ispred objekta, a ostale parkirališne povšine su otvorene i dostupne.

A3 Bregana-Lipovac: do 19. prosinca zbog rekonstrukcije parkirališnih površina na odmorištu Kraljeva Velika sjever (smjer Bregana) zatvoren je zaustavni trak od 117.+100 do km 116. km u smjeru Bregane i odmorište Kraljeva velika sjever. Promet teče voznim i pretjecajnim trakom, uz ograničenje brzine na 80 km/h.

IZVANREDNI PRIJEVOZ: do 7. prosinca od 00:01 sati do 5:00 sati zbog uključivanja izvanrednog prijevoza na glavnu trasu autoceste u zoni čvora Zagreb zapad (u smjeru GP Macelj) u jednom noćnom terminu, jednokratno, u maksimalnom trajanju do 15 minuta, zaustavlja se promet na pozicijama gdje prijevoz zauzima dva prometna traka

A6 Bosiljevo-Rijeka: dvosmjeran je promet, jednim kolnikom (u smjeru Zagreba) između čvorova Čavle i Orehovica (do 19. prosinca)

IZVANREDNI PRIJEVOZ: do 18. prosinca u sedam noćnih termina od 01:00 do 04:30 zbog prolaska izvanrednog prijevoza zaustavit će se promet između čvorova Oštrovica i Kikovica, dva puta po petnaest minuta

6. prosinca od 01:00 sat do 04:00 sata zbog prolaska izvanrednog prijevoza od ČCNP Rijeka do čvora Kikovica (ulaz/izlaz na državnu cestu DC3), jednokratno će se zaustaviti promet u oba smjera u maksimalnom trajanju do 15 minuta bez preusmjeravanja prometa na obilazne pravce zbog kratkog vremena zaustavljanja

Istarski ipsilon (A8/A9): u zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka-čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene obustave prometa. U tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8 – vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Povremene su obustave prometa tijekom miniranja i sanacije pokosa (večernji sati)

obilazak za osobna vozila: DC500 Vranja – Šušnjevica – Vozilići i ŽC5047 Vranja – Veprinac – Matulji, a za teška teretna vozila i autobuse: DC500 Vranja – Šušnjevica – Vozilići, DC64 Pićan – Vozilići i DC66 Pula – Labin – Vozilići – Opatija)

Snijeg i vjetar usporava promet, HAK poziva na oprez

DRŽAVNE CESTE i MOSTOVI

DC1 Gornji Macelj (A2) - Krapina – Zagreb - Split (DC8)

zatvorene su dionice: Velika Ves–Polje Krapinsko do 15. prosinca (obilazak lokalnim cestama ili A2 za vozila iznad 10t) te u Gornjojstupničkoj ulici (do 11.prosinca)

naizmjenična regulacija: Tušilović (do 12.1.2026.), Rastoke (do 3.2.2026.), vozi se usporeno;

DC3 Goričan (granica RH/Mađarska) - A4) - Rijeka (DC8)

privremena regulacija prometa na nekoliko dionica između Vrbovskog i Delnica.

DC26 čvor Dubrava-Čazma

zbog radova zatvorena je na području općine Dubrava do 30. travnja 2026.

DC28 Cugovec (DC10/ŽC3052) - Veliki Zdenci (DC5/DC45)

u Bjelovaru od naselja Predavac do Ulice Miroslava Krleže zatvorena zbog radova do 17. prosinca

DC38 Požega-Pleternica

između mjesta Kuzmica i Vesela zatvorena zbog radova do 31. prosinca

DC44 Livade-Istarske toplice

zatvorena zbog radova do 20. lipnja 2026.

DC56 Drniš (D33)-Gornji Muć (D219)

do 29. siječnja 2026. god. u 18:00 sati zbog sanacije mosta u mjestu Muć preusmjeren je promet tranzitnih teretnih vozila (više od 7,5t ukupne mase) na obilazak: Klis Grlo (DC1)-Sinj-Vrlika-Knin (DC33)-Drniš (i obrnuto).

DC62 Zagvozd-Vrgorac

zatvorena u Zagvozdu zbog radova do 15. ožujka 2026. Obilazak za teretna vozila do 7,5 t je kroz Bunje

DC75 Novigrad-Poreč

dionica Tar-Bašarinka zatvorena zbog radova do 20. lipnja 2026.

DC114 Milna-Sutivan

kod mjesta Bobovišća zatvorena zbog radova do 16. siječnja 2026.

DC121 Murter-Tisno

do 24.12. zbog radova zatvorena je državna cesta DC121 od raskrižja s ulicom Put Čigrađe do novog kružnog raskrižja Betina (kod Plodina). Obilazak je preko županijske ceste ŽC6250 Murter-Betina, te ulicama Pod Studence i Lokvice.

DC214 Županja (DC55/ŽC4170) - Gunja - Rajevo Selo - GP Gunja

u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja)

DC411 Makarska (DC8 – trajektna luka (ŽC6197))

do 31. ožujka 2026. zbog radova zatvorena je Ulica A. Starčevića u Makarskoj

DC512 Makarska-Ravča

zatvorena iznad tunela Stupica (zbog odrona) do 06. prosinca 2025.

DC546 Bregana (DC231) - Stojdraga - Krašić - Draganić (DC1)

u mjestu Petričko Selo zatvorena zbog radova do 15. ožujka 2026.

DC547 Sveti Rok-Mali Alan

zatvorena za sav promet do 15. travnja 2026.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici:

D1 Vaganac-Korenica

DC42 Poljanak

DC52 Špilnik-Korenica

DC217 Ličko Petrovo Selo-granični prijelaz Ličko Petrovo Selo

DC218 Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj

ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE:

ŽC1035 Ljubljanska Avenija u Zagrebu

do 2. veljače 2026. zbog rekonstrukcije nadvožnjaka kod Jankomira zauzet je dio kolnika. Vozi se po preostalom slobodnom dijelu i to po dvije prometne trake za svaki smjer. Uz južni kolnik izveden je provizorij, ali zbog visine nadvožnjaka njime mogu prolaziti samo vozila visine do 3,50 metra. Molimo vozače teretnih vozila da obrate pozornost na prometnu signalizaciju

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici:

ŽC5217 Donji Lapac-Mazin-Bruvno

ŽC5203 Dobroselo-Brotnja

lokalne i županijske ceste na području općine Donji Lapac

Zbog vode na kolniku zatvorene su:

ŽC3201 Hrastovica-Jabukovac

ŽC6104 Gornji Bitelić (Ponikva)

LC340500 u mjestu Šišljavić

LC58032 Blaževci-Zapeć.

Izvanredni prijevoz tereta velikih dimenzija:

od 2. do 5. prosinca te od 11. do 13. prosinca od 23:00 sata do 5:00 sati u jednom noćnom terminu u maksimalnim trajanjima do 15 minuta, zbog uključivanja i isključivanja izvanrednog prijevoza širine od 6,20 metra, zaustavit će se promet, jednokratno, na lokacijama gdje izvanredni prijevoz zauzima dva prometna traka: u zonama čvorova- Zagreb zapad (uključivanje na glavnu trasu autoceste A3), Lučko (isključivanje s glavne trase autoceste A3 te uključivanje na glavnu trasu autoceste A1), Oštrovica (isključivanje s glavne trase autoceste A6), Hreljin (uključivanje na glavnu trasu autoceste A7) i Rijeka istok (isključivanje s glavne trase autoceste A7)