Stižu veći računi, najveće promjene kod struje i plina. Ministar: 'Možemo reći da će se subvencije smanjivati na pola'

Vlada će u utorak službeno predstaviti novi paket mjera pomoći. Kako se već ranije najavljivalo, postojeće mjere neće biti ukinute, ali će se značajno smanjiti, što znači da će građane i poduzetnike na jesen dočekati veći računi za energente. Najveća promjena odnosi se na rezanje subvencija za električnu energiju i plin za 50 posto.

Procjene pokazuju da bi prosječno kućanstvo zbog toga godišnje moglo plaćati oko 42 eura više za plin te oko 50 eura više za struju, što ukupno iznosi približno 90 eura dodatnog troška godišnje, prenosi RTL. Isti model odnosi se i na male poduzetnike, dok će najugroženije skupine i dalje imati pravo na energetske vaučere. Studenti, pak, mogu računati na to da cijene obroka ostaju iste.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pojasnio je detalje: "Imamo tri segmenta, od same električne energije, plina do toplinske energije i nekih drugih proizvoda energetskih koji se koriste u poduzetništvu. Otprilike možemo reći da će se subvencije smanjivati na pola, ali negdje će to predstavljati izlazak prema tržišnim cijenama u pola, a negdje i znatno manje - i za građane i za male poduzetnike. Recimo, kod toplinske energije će to biti puno manje povećanje cijene zbog specifičnosti određenih distributivnih područja vezano za toplinsku energiju."

Nije moguće precizno reći koliko će kućanstvima porasti računi, jer Vlada još uvijek radi izračune. Ministarstvo se konzultiralo sa socijalnim partnerima, poslodavcima, općinama, gradovima i drugim institucijama, a točne brojke bit će poznate tek nakon sjednice Vlade, kazao je ministar.

Na opasku da bi smanjenje subvencija za 50 posto moglo značiti i 90 do 100 eura dodatnog troška, Šušnjar je kratko odgovorio:

"Ovisi, tržište je volatilno, vidjet ćemo." Istovremeno, potvrđeno je da energetski dodatak za najugroženije građane ostaje nepromijenjen.

"Vlada RH ostaje dosljedna u pomoći našim najugroženijim skupinama, one su definirane i pomaže im se preko naknade za ugrožene kupce za energiju. Iskorištenost tih vaučera dosad je bila negdje oko 50-ak eura, a oni su u vrijednosti 70 eura tako da, sva ova povećanja koja će uslijedit će biti dovoljna za pokriće 100 posto iznosa troškova za energente koje naši najugroženiji građani imaju - nema bojazni da će ovo bilo kako utjecati na njih u budućnosti." Na dodatno pitanje ostaje li mjera vaučera i dalje, ministar je jasno rekao: "Ta mjera ostaje."