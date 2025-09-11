Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
savjet stručnjaka

Vaši računi za struju bit će manji ako ćete rublje prati u 'najjeftinije' doba dana

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
11.09.2025.
u 16:30

Male navike mogu donijeti velike uštede – a perilica pritom odrađuje posao jednako dobro.

Lako je ubaciti rublje u perilicu bez razmišljanja, no stručnjak upozorava da jedna mala promjena može znatno smanjiti račune za energiju. Uz konstantan rast cijena, kućanstva bi mogla uštedjeti i do 40% troškova korištenja perilice rublja. Nigel Bearman, stručnjak za čišćenje doma i pranje rublja iz Daily Poppinsa, objašnjava: “Najveća greška koju ljudi rade jest korištenje perilice tijekom udarnih sati – obično između 16 i 19 sati. Tada većina kućanstava kuha, koristi aparate i opterećuje mrežu, pa je i cijena struje najviša”. 

Kako biste izbjegli preplaćivanje, Bearman savjetuje provjeru vlastite tarife za energiju putem aplikacije ili web stranice dobavljača. Ako imate tarifni model s različitim cijenama ovisno o dobu dana, moći ćete vidjeti u kojim satima je struja najjeftinija. To su, kaže, najčešće rani jutarnji sati prije 7 ili kasno navečer nakon 22 sata, prenosi Express.co

Većina modernih perilica ima timer ili funkciju odgođenog pokretanja. To znači da perilicu možete napuniti navečer i namjestiti da radi tijekom najjeftinijih sati – ciklus će završiti upravo kada se probudite. Osim izbora pravog vremena, dodatne uštede moguće su ako perete rublje u hladnoj vodi (moderni deterdženti učinkoviti su i bez visoke temperature), uključujete perilicu samo s punim bubnjem, koristite jaču centrifugu za brže sušenje odjeće te redovito čistite uređaj kako bi radio optimalno.
Ključne riječi
Veš mašina pranje rublja perilica rublja režije računi novac štednja ušteda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još