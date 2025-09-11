Vaši računi za struju bit će manji ako ćete rublje prati u 'najjeftinije' doba dana

Lako je ubaciti rublje u perilicu bez razmišljanja, no stručnjak upozorava da jedna mala promjena može znatno smanjiti račune za energiju. Uz konstantan rast cijena, kućanstva bi mogla uštedjeti i do 40% troškova korištenja perilice rublja. Nigel Bearman, stručnjak za čišćenje doma i pranje rublja iz Daily Poppinsa, objašnjava: “Najveća greška koju ljudi rade jest korištenje perilice tijekom udarnih sati – obično između 16 i 19 sati. Tada većina kućanstava kuha, koristi aparate i opterećuje mrežu, pa je i cijena struje najviša”.

Kako biste izbjegli preplaćivanje, Bearman savjetuje provjeru vlastite tarife za energiju putem aplikacije ili web stranice dobavljača. Ako imate tarifni model s različitim cijenama ovisno o dobu dana, moći ćete vidjeti u kojim satima je struja najjeftinija. To su, kaže, najčešće rani jutarnji sati prije 7 ili kasno navečer nakon 22 sata, prenosi Express.co.

Većina modernih perilica ima timer ili funkciju odgođenog pokretanja. To znači da perilicu možete napuniti navečer i namjestiti da radi tijekom najjeftinijih sati – ciklus će završiti upravo kada se probudite. Osim izbora pravog vremena, dodatne uštede moguće su ako perete rublje u hladnoj vodi (moderni deterdženti učinkoviti su i bez visoke temperature), uključujete perilicu samo s punim bubnjem, koristite jaču centrifugu za brže sušenje odjeće te redovito čistite uređaj kako bi radio optimalno.