HZMO objavio detalje

Stižu promjene na mirovinama, umirovljenici razočarani: 'To je sramotno'

novac, euri
Foto: pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
08.09.2025.
u 07:34

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potvrdio je da u ponedjeljak, 8. rujna 2025., počinje isplata mirovina korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Umirovljenicima od danas stižu veće mirovine. Kako je ranije najavljeno, riječ je o povećanju od 6,48 posto, pa će tako oni s mirovinom od 300 eura dobiti 20 eura više, mirovina od 500 eura raste za 32, a ona od 1000 eura za 65 eura. Uz redovnu isplatu za kolovoz, na račune će sjesti i zaostatak za srpanj.

Unatoč povećanju, umirovljenici poručuju da im novac neće olakšati svakodnevicu. – To je sve mizerno. To ne može pokrivati troškove nas umirovljenika nikako, rekla je jedna umirovljenica za Dnevnik.hr.  – Ja sam kao bivša srednjoškolska profesorica sa 72 godine dogurala do 500 eura. I jako će me veseliti taj ogromni dodatak. To je sramotno. Što mogu danas kupiti za 500 eura, a što sam mogla za 3500 kuna. To je 40 posto razlika na štetu umirovljenika, poručila druga. Sindikat upozorava i da će zbog usklađivanja sada i najniže mirovine ući u porezne škare
Komentara 14

Pogledaj Sve
NI
niko63
08:33 08.09.2025.

Ako ima novca za tuđe ratove i Ukrajinu onda mora biti i za umirovljenike.

EJ
ejStef
08:27 08.09.2025.

Eto, da se nastavilo s reformom, danas ne bi imali problema već s nekoliko generacija umirovljenika. Iz 2. i 3. stupa isplaćivalo bi im se onoliko koliko su uštedjeli tokom radnih godina. I ne bi bilo osnova za veće mirovine kao sada, kada se jednim potpisom zaduži praunuke, dodatno optereti gospodarstvo i uništi još koja generacija... Tada bi fokus manje bio na ideologijama, već bi bio na ekonomiji, inflaciji i sličnom. Lako ovako, kada se politika razbacuje tuđim novcem, a sindikati zahtijevaju sve više tog tuđeg novca.

TA
Tarantula
07:51 08.09.2025.

Umirovljnici moraju biti sretni jer povišicu od 20 eura koju će dobiti proslijediti će nazad državi kroz skuplji plin i struju.

