Stižu promjene na mirovinama, umirovljenici razočarani: 'To je sramotno'

Umirovljenicima od danas stižu veće mirovine . Kako je ranije najavljeno , riječ je o povećanju od 6,48 posto, pa će tako oni s mirovinom od 300 eura dobiti 20 eura više, mirovina od 500 eura raste za 32, a ona od 1000 eura za 65 eura. Uz redovnu isplatu za kolovoz, na račune će sjesti i zaostatak za srpanj.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potvrdio je da u ponedjeljak, 8. rujna 2025., počinje isplata mirovina korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Unatoč povećanju, umirovljenici poručuju da im novac neće olakšati svakodnevicu. – To je sve mizerno. To ne može pokrivati troškove nas umirovljenika nikako, rekla je jedna umirovljenica za Dnevnik.hr. – Ja sam kao bivša srednjoškolska profesorica sa 72 godine dogurala do 500 eura. I jako će me veseliti taj ogromni dodatak. To je sramotno. Što mogu danas kupiti za 500 eura, a što sam mogla za 3500 kuna. To je 40 posto razlika na štetu umirovljenika, poručila druga. Sindikat upozorava i da će zbog usklađivanja sada i najniže mirovine ući u porezne škare