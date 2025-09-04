Stižu veće mirovine: Evo kada će vam sjesti na račun

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvijestio je da u ponedjeljak, 8. rujna 2025., počinje isplata mirovina za kolovoz korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Isplata će, uz redovnu mirovinu za kolovoz, uključivati i razliku za srpanj nastalu zbog povećanja aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2025. za 6,48 %, prema odluci Upravnog vijeća HZMO-a od 26. kolovoza 2025.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefone HZMO-a: 01/45 95 011 i 01/45 95 022 ili posjetiti internetsku stranicu.