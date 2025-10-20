Naši Portali
ČLANICE NEFORMALNO RASPRAVLJAJU

Prijedlog za ubrzanje proširenja EU: Nove članice bez prava veta

Autor
Denis Romac
20.10.2025.
u 19:45

Kad nove članice ne bi imale pravo veta, izbjegla bi se, primjerice, situacija u kojoj bi Srbija zbog svoje proruske politike mogla blokirati svaku odluku uperenu protiv interesa Rusije

Kada se nakon početka sveopće ruske invazije na Ukrajinu počelo govoriti o ubrzanju proširenja Europske unije, što se činilo kao jedini logičan geopolitički odgovor ujedinjene Europe na agresivnu vanjskopolitičku agendu Vladimira Putina, na stolu se pojavio prijedlog o reformi same Unije i ukidanju prava veta. Glavni sponzor tog prijedloga bila je, naravno, Njemačka, politički i ekonomski najmoćnija članica EU. Naime, Njemačka je još u vrijeme mandata bivšeg kancelara Olafa Scholza smatrala da se Unija prije novog proširenja, kako bi mogla funkcionirati nakon proširenja, najprije mora sama reformirati.

Ključne riječi
veto proširenje EU Europska unija

Avatar southman
southman
18:52 20.10.2025.

Ma kakva Srbijs dok ne vrate što su pokrali. Kao niti BiH dok ne izjednače prava Hrvatima.

Avatar Top
Top
18:35 20.10.2025.

Srbija je nevjerodostojna svaka druga rjeć ja laž jedini problem Srbije je ideologija a iza svega stoji SPC.

