Prijedlog za ubrzanje proširenja EU: Nove članice bez prava veta

Kada se nakon početka sveopće ruske invazije na Ukrajinu počelo govoriti o ubrzanju proširenja Europske unije, što se činilo kao jedini logičan geopolitički odgovor ujedinjene Europe na agresivnu vanjskopolitičku agendu Vladimira Putina, na stolu se pojavio prijedlog o reformi same Unije i ukidanju prava veta. Glavni sponzor tog prijedloga bila je, naravno, Njemačka, politički i ekonomski najmoćnija članica EU. Naime, Njemačka je još u vrijeme mandata bivšeg kancelara Olafa Scholza smatrala da se Unija prije novog proširenja, kako bi mogla funkcionirati nakon proširenja, najprije mora sama reformirati.