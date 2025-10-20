Naši Portali
OŠTRA PORUKA MAĐARA

Ministar koji je žestoko optužio Hrvatsku sada opleo po EU: 'Nakon ovoga, neka nas nitko ne poučava o solidarnosti'

Hungary's Foreign Minister Peter Szijjarto speaks during a press conference in Budapest
Foto: MARTON MONUS/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
20.10.2025.
u 21:53

"Nikoga u Europskoj komisiji ili ovdje u Luksemburgu apsolutno ne zanima kakav će učinak ovaj prijedlog imati na sigurnost opskrbe energijom", poručio je Péter Szijjártó

Mađarska će iskoristiti sve političke i pravne alate kako bi spriječila usvajanje prijedloga REPowerEU koji ima za cilj zabranu uvoza ruske energije u Europskoj uniji, izjavio je u Luksemburgu mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó. On je, podsjetimo, krajem rujna, tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, optužio Hrvatsku da je ratni profiter.

Prema priopćenju tamošnjeg Ministarstva vanjskih poslova i trgovine, koje prenosi mfor.hu, ministar je na konferenciji za novinare nakon sastanka Vijeća EU-a za vanjske poslove i energetiku izjavio da su raspravljali i o prijedlogu zabrane uvoza ruske energije

"Bilo je razočaravajuće što je povjerenik EU-a za energetiku uspio izgovoriti otprilike pet rečenica o ovom paketu kao uvod i otprilike isto toliko kao zaključak. Bez navođenja ikakvih stručnih razloga, samo ispaljujući političke fraze i propagandu", poručuje te dodaje: "Nikoga u Europskoj komisiji ili ovdje u Luksemburgu apsolutno ne zanima kakav će učinak ovaj prijedlog imati na sigurnost opskrbe energijom. Nakon ovoga, neka nas nitko ne poučava o solidarnosti Europske unije."

Upozorio je da se paket želi "progurati" uz očito i grubo kršenje pravila EU-a jer se zapravo radi o sankciji, što bi zahtijevalo jednoglasnu odluku, a ne samo kvalificiranu većinu. Ministar je kazao i kako su gotovo svi predstavnici država članica pohvalili činjenicu da su već odavno eliminirali ruske energente: "Pitam se, čemu onda cijeli ovaj paket? Jedini stvarni i realni učinak ovog paketa jest da uništava sigurnost opskrbe energijom Mađarske i u velikoj mjeri Slovačke."

"Onda su došli s tvrdnjom da ne smijemo hraniti niti financirati rusku ratnu mašineriju. Molim vas, ono što mi Mađari plaćamo za rusku naftu i plin čini jedva 0,2 posto ruskog BDP-a. Zar itko ozbiljno misli da će ako ne dobiju taj novac, koji odgovara 0,2 posto ruskog BDP-a, Ukrajina pobijediti u ovom ratu ili će Rusija pasti na koljena?“, upitao je. "Ovaj prijedlog oduzima Mađarskoj sigurne i pouzdane opskrbne putove, odvaja nas od pouzdanih dobavljača i dovodi nas u ozbiljnu ovisnost, stavljajući određene zemlje i tvrtke u monopolski položaj“, naglasio je.

"Želim jasno dati do znanja da ćemo štititi mađarski narod. Štitit ćemo energetsku sigurnost Mađarske i očuvati rezultate smanjenja troškova režija. Nećemo dopustiti da Bruxelles nanese brutalno poskupljenje na vrat mađarskog naroda. Nećemo dopustiti da zbog Ukrajine Mađari moraju plaćati višestruko više za režije nego sada. Stoga ćemo iskoristiti sve političke i pravne alate kako bismo spriječili usvajanje ovog zakona“, zaključio je ministar.

Ključne riječi
REPowerEU Péter Szijjártó Europska unija Mađarska

Komentara 18

Pogledaj Sve
BR
brongostar
22:33 20.10.2025.

Mađare treba vratiti odakle su došli, neka im putler da Sibir tamo će imati i plina i nafte.

Avatar Ričard
Ričard
22:04 20.10.2025.

Izbaci to van, nitko ne mora bitu u savezima koji mu ne odgovaraju. Niti se mora trpiti nepoželjnog gosta.

KU
Kukaimotika
22:31 20.10.2025.

Pa nitko ga ne drzi na silu u EU! Neka Madjarska istupi iz EU, neka vrati 10 mlrdi € nazad u EU blagajnu i neka uziva kao nova ruska pokrajina u jeftinoj nafti. Iako mi nije jasno, kad je vec ta ruska nafta tako jeftina i madjarski politicari je zubima brane, pa kako je onda moguce da gorivo u Madjarskoj skuplje za 40 centi nego kod nas u HR?

