CRVENI ALARM

Stiže opasno nevrijeme, za tri regije izdano najviše upozorenje: 'Očekuju se jake oluje i poplave'

Kaštel Stari: Olujno nevrijeme tijekom noći zahvatilo šire splitsko područje
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/8
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
29.08.2025.
u 14:36

Prognoze najavljuju i pad temperature u subotu, osobito na moru i u Dalmaciji, gdje se očekuju i najveće količine oborina

Za područje sjevernog i srednjeg Jadrana (Riječka, Kninska i Splitska regija) Državni hidrometeorološki zavod  izdao je najviši stupanj upozorenja – crveno upozorenje, zbog grmljavinskog nevremena koje se očekuje danas tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati. Nevrijeme bi moglo biti praćeno jakim i olujnim vjetrom te obilnom kišom, a postoji i rizik od bujičnih i urbanih poplava.

– Nestabilno vrijeme zahvatit će danas i unutrašnjost zemlje, najprije Zagrebačku i Karlovačku regiju, a potom i istočne krajeve (Osječka regija). Očekuju se grmljavinska nevremena, lokalno i tuča, uz prolazno jak i olujan sjeverozapadni vjetar. Za subotu, 30. kolovoza, izdano je crveno upozorenje za područje Kninske, Splitske i Dubrovačke regije, zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. U noći s petka na subotu te tijekom subote očekuju se obilne oborine u južnoj Dalmaciji, a lokalno bi moglo pasti i do 100 litara kiše po četvornom metru, što značajno povećava rizik od poplava. Tijekom nedjelje očekuje se postupno smirivanje i sve više sunčanih razdoblja – poručila je voditeljica Službe za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

DHMZ ističe kako je početak tjedna obilježilo stabilnije vrijeme i postupni porast temperature, no približavanjem frontalnih poremećaja sa zapada atmosfera se već jučer započela destabilizirati. Danas i u subotu očekuju se obilniji pljuskovi s grmljavinom, lokalno praćeni tučom, jakim vjetrom, a na Jadranu su moguće i pijavice.

Prema sinoptičkoj analizi, termobarička dolina sa sjeverozapada Europe približava se Hrvatskoj, donoseći vlažan i nestabilan zrak u jakoj jugozapadnoj struji. U petak poslijepodne, s prolaskom frontalnog poremećaja, vjetar će na kopnu naglo okrenuti na prolazno jak, mjestimice i olujan sjeverozapadnjak, dok će na Jadranu puhati jako i olujno jugo.

Foto: DHMZ

Prognoze najavljuju i pad temperature u subotu, osobito na moru i u Dalmaciji, gdje se očekuju i najveće količine oborina. Uz izražene pljuskove i olujne udare vjetra, moguća je i pojava urbanih i bujičnih poplava, dok na moru prijeti i stvaranje pijavica. DHMZ naglašava kako su na snazi upozorenja za grmljavinsko nevrijeme, obilnu oborinu i olujan vjetar, pa građani trebaju biti izuzetno oprezni. – Niti jedan stupanj upozorenja ne smije se ignorirati, poručuju iz Zavoda.

U Istri zabilježene ekstremne oborine
Ključne riječi
dhmz upozorenja vremenska prognoza grmljavinsko nevrijeme

