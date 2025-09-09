Sprema se nevrijeme, jedna regija u crvenom: 'Očekuju se izraženije poplave...'

Brojni alarmi izdani su zbog kiše i grmljavinskog nevremena koji će u srijedu pogoditi veći dio Hrvatske. Za riječku je regiju izdano i najviše, odnosno crveno upozorenje. "Poduzmite mjere kako bi se zaštitili. Djelujte prema savjetima danim od strane nadležnih službi. Očekuju se izraženije poplave koje će zahvatiti veće područje te poplaviti imovinu uz značajan rizik za živote te mogućnost evakuacija. Vjerojatni su veći prekidi u prometovanju te prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Kiša je večeras već počela padati u dijelu zemlje. Naime, kiša već pada u Zagrebu, Krapini, Križevcima, Karlovcu, Rijeci...

Već večeras očekujemo razvoj izraženijih pljuskova, ponajprije na sjevernom Jadranu, a sutra kroz dan kiša i pljuskovi zahvatit će cijelu Hrvatsku, naveo je ranije danas Neverin. Pojedini modeli očekuju iznimno veliku količinu kiše u kratko vrijeme u dijelovima sjevernog Jadrana, a kasnije lokalno i u Dalmaciji, dodao je.

Kako stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, bit će umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, češćom u drugom dijelu dana. Lokalno i s pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje će biti obilni, a ponegdje je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Najmanje kiše past će na istoku zemlje. Zapuhat će umjeren jugoistočni i južni vjetar, ponegdje na udare i jak, posebice u gorju. Na Jadranu jako i olujno jugo te južni vjetar. Navečer će na sjevernom Jadranu pa onda i u unutrašnjosti vjetar okretati na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24 °C. Najviša dnevna između 20 i 25 °C, na istoku i jugu malo viša.

Upozorenja za srijedu izdana su za područje gotove cijele zemlje, osim za osječku regiju. Zbog kiše su na snazi za zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, a zbog grmljavinskog nevremena za gospićku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku. Na obali su izdani alarmi zbog vjetra. Zbog vremenskih nepogoda koje dolaze, DHMZ je izdao i posebno priopćenje.

U četvrtak se očekuje postupno smanjenje naoblake, još lokalno uz kišu, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a tijekom prijepodneva na srednjem i južnom dijelu Jadrana treba računati i na grmljavinska nevremena praćena obilnom kišom. Potom od petka prevladavajuće sunčano, u unutrašnjosti uz svježa jutra, lokalno i maglovita. I dalje neće biti posve stabilno pa je u poslijepodnevnim satima uz jači razvoj oblaka u kopnenim krajevima moguć poneki pljusak, u petak i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni, u četvrtak ponegdje i jugo te jugozapadnjak. Danju toplo i vrlo toplo, ističe DHMZ.

"Na Jadranu još i u četvrtak može biti nevremena, osobito na jugu. Jugo će oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Od petka većinom sunčano, ali ne posve stabilno pa je moguć poneki pljusak, uglavnom sredinom dana na sjevernom dijelu. Na kopnu tijekom četvrtka smirivanje vremena i djelomično razvedravanje, najkasnije na istoku i jugu. Od petka stabilnije i danju malo toplije, uz samo rijetke pljuskove, ali ujutro svježije, ponegdje s maglom", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.