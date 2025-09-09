FOTO Potop u Njemačkoj, alarmi upaljeni i kod naših susjeda: 'Prognoze su ovaj put ozbiljnije'

Atmosfera će se tijekom današnjeg dana sve jače destabilizirati, a u srijedu i četvrtak stižu grmljavinsko nevrijeme, obilne oborine te opasnost od bujičnih i urbanih poplava, istaknuo je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) te izdao niz upozorenja. Nevrijeme prijeti diljem Europe, dok su se pojedini dijelovi već našli na udaru nepogoda.

Snažna kiša danas je, primjerice, izazvala kaos u dijelu Sjeverne Rajne-Vestfalije. Kako piše Bild, brojne su ulice bile pod vodom i zatvorene, a automobili su ostali zaglavljeni u poplavama. Interventne snage upozorile su građane da izbjegavaju podrume i podzemne garaže te da isključe struju čim voda počne prodirati. Vatrogasci su preporučili da se zbog poplava ne koriste vozila.

Obilna kiša u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji

U Willichu, u okrugu Viersen, nekoliko stanovnika preventivno je evakuirano. Vatrogasci su prevezli stanovnike oko 25 kuća uz rijeku u privremeni smještaj u sportskoj dvorani. Posebno teško pogođen bio je Bedburg u okrugu Rhein-Erft. U novom stambenom naselju u četvrti Kaster voda je dosegla visinu do 60 centimetara. Neki stanovnici sklonili su se na više katove, dok su druge spašavali vatrogasci.

Crvena upozorenja upaljena su u Sloveniji gdje se očekuju obilne oborine. Naime 24ur prenosi kako će od večeras do četvrtka navečer biti čestih obilnih i dugotrajnih lokalnih pljuskova, posebno u zapadnoj te dijelom središnjoj i južnoj Sloveniji.

Meteorolog Branko Gregorčič objasnio je kako će vrlo vlažan zrak strujati s jugozapada, dok trenutni modeli predviđaju intenzivne pljuskove. "Nešto slično onome što smo imali prethodnih tjedana, ali prognoze su ovaj put ozbiljnije jer će se središte ciklone približiti našem kraju", rekao je.

"Ukupna količina oborina može biti lokalno ekstremna. Vrijedi ponovno upozoriti na mogućnost bujičnih poplava - drugi, ako ne i treći, put u posljednja dva tjedna“, naveli su s portal neurje.si. Hidrolog Andrej Golob objasnio je da će najviše problema uzrokovati obilne kiše koje će se dugo zadržavati nad istim područjem. Leon Behin, generalni direktor Slovenske uprave za civilnu zaštitu i spašavanje, objasnio je da su, na temelju prognoza, podigli prag pripravnosti i izdali određene mjere. Budući da očekuju veći broj poziva građana, svi njihovi informativni centri bit će u pripravnosti.

Hercegovini sljedeća dva dana prijete poplave

Obilne padaline su najavljene za sljedeća dva dana u južnom dijelu BiH zbog čega su iz nadležne agencije upozorili na opasnost od novih poplava, sličnih onima koje su prošle godine izazvale fatalne posljedice. Kako su u utorak izvijestili iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora sa sjedištem u Mostaru, u njezinu slivu najavljene su obilnije padaline od 40 do 70 litara, a lokalno čak i do 100 litara u sljedeća dva dana. Zbog toga su upozorili da će doći do povećanja vodostaja, te pojava bujičnih i urbanih poplava. Iz Agencije su preporučili nadležnim institucijama da pozorno prate situaciju, pridržavajući se plana obrane od poplava. Nadležnim službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se dodatni oprez.

Nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u listopadu prošle godine, teško je stradao sjeverni dio Hercegovine i središnji dio Bosne. Tada su zabilježene padaline u 24 sata od 120 litara po metru četvornom. Najveće posljedice poplave su ostavile u Donjoj Jablanici. Tijekom noći 3. na 4. listopada došlo je do bujičnih poplava i klizišta koja su potpuno zatrpala ovo naselje. Prema službenim podacima, u Donjoj Jablanici je smrtno stradalo 19 osoba, dok je ukupni broj poginulih u Bosni i Hercegovini iznosio 27 osoba. Najveći broj žrtava nastao je uslijed odrona tla izazvanog urušavanjem kamenoloma iznad naselja. Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile odgovornost za ovaj incident. Iako je od tragedije prošlo gotovo godinu dana, obnova uništenih kuća u Donjoj Jablanici još uvijek nije završena.