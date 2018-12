Stiže nam zatopljenje, no negdje bi na Božić ipak moglo biti snijega

Sutra nas na prvi kalendarski dan zime očekuje promjenjiva naoblaka i mjestimice kiša, no bit će i sunčanih razdoblja.

Od subote još toplije, te i dalje promjenljivo, a od utorka ponovno malo hladnije, na Jadranu uz buru. Pritom bi se mjestimice u gorju na Božić ipak mogle dogoditi i pahulje, javlja HRT.

Mjestimične će kiše biti u subotu i ponedjeljak, a potkraj ponedjeljka velika je vjerojatnost jačanja sjeveroistočnjaka. S njim će opet stići hladniji zrak pa će na Božić temperatura biti niža, no ne kao prošlih dana.

Osim kapi, ponegdje bi se ipak mogla ostvariti ideja/prognoza bijelog Božića, pri čemu ne mislim samo na zadržavanje postojećeg snijega, kojeg u istočnoj i gorskoj Hrvatskoj mjestimice ima i više od 10 centimetara! Naime, premda će sljedećih dana opet zajužiti i zatopliti pa će taj postojeći snijeg uglavnom okopnjeti, dio hladnijeg zraka ipak će doći i do našeg dijela Europe pa se već tijekom Badnje noći, te osobito na Božić znatno povećava vjerojatnost pahulja u gorju, posebice Gorskog kotara i Like. Barem nešto za one koji o tome maštaju. Uostalom, vjerojatnost bijelog Božića ionako je puno veća u gorju nego u većini nizina, gdje će i ove godine bjelina ostati samo u pjesmama, piše Zoran Vakula.

