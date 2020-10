Stipo Mlinarić Ćipe o heroju Vukovara: Njegova misija bila je proliti vlastitu krv da bi se nova rađala

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u Saboru se prisjetio pogibije heroja Domovinskog rata Blage Zadre, ususret obljetnice njegove smrti 16. listopada.

– Niti jedan vojnik neće ovdje proći dok sam ja živ. Ovo su riječi koje najdublje obilježavaju snagu i odlučnost čovjeka i heroja koji je imao svo moje poštovanje dok god je bio živ, i imat će ga dokle god ja budem živ. Ovdje danas želim spomenuti njegovo herojsko ime. Domoljub, heroj i moj zapovjednik, brigadir gospodin Blago Zadro, koji je život položio u Vukovaru, u Kupskoj ulici 16. listopada 1991. godine. Najneustrašiviji heroj domovinskog rata. Sada kada gledam unatrag, vidim i razumijem da je znao da mora umrijeti za Hrvatsku. Suluda je bila ta spremnost, i to povjerenje u generacije koje dolaze nakon njega, i nepokolebiva vjera da žrtva ima smisla. Onoga časa kad je stao pred tenkove, i kad je rekao da ni jednome vojniku nema prolaza dok je on živ, kao da je sebe već osudio na smrt, svjestan da drugoga puta nema, i da ga u tome nema tko zamijeniti' – rekao je Mlinarić.





Prisjetio se kako Zadro nije prolazio časničke niti ratničke škole. Nikad se prije nije našao u takvoj situaciji, i nitko ga za to nije trenirao ni obučavao, ali je prošao školu ljubavi prema Domovini, pa je ipak prepoznao čas, i bio spreman za ovaj herojski čin, rekao je Mlinarić.

– Iz Blage Zadre je progovorila odlučnost njemu sličnih heroja hrvatske povijesti, koji su ginuli svih ovih stoljeća, i kojima je stao uz rame zauvijek. Dok je to govorio, bio je svjestan da će za sobom u smrt povući i druge mlade živote, pa i svoga sina Roberta, moga brata Milu i druge iz Turbo Voda, neke od svojih Žutih Mrava, Pustinjskih Štakora… Da je njegova misija bila proliti vlastitu krv da bi se nova rađala… I da tako mora biti. Heroj Blago Zadro se nije kockao pobjedom, niti se pitao kakva će biti Hrvatska za koju svoj život polaže. To nije bila ni oklada da će se Hrvatska obraniti ili opstati. Čak i da je smatrao da u Domovinskom ratu nećemo uspjeti stvoriti Hrvatsku, jednako bi bio spreman umrijeti, jednako bi smatrao bi da je njegova misija, i to tim više, položiti svoj život, kako bi se ugradio u temelje vječnog stvaranja Hrvatske i kao nova inspiracija domoljubima koji će se rađati i odgajati poslije njega upravo na toj žrtvi i herojstvu – poručio je Mlinarić.

Pozvao je vladajuće i opoziciju da čuvaju tu svijest o dragocjenosti i svetosti Zadrine ljubavi i požrtvovnosti.

– Blago je bez ikakve sumnje najpoznatija herojska žrtva obrane Vukovara i cijeloga Domovinskog rata. U ovom liku je sadržana izrazito snažna odlučnost i spremnost koja stoji uz rame Šubićima, Frankopanima, Udbinskim žrtvama, Bruni Bušiću, i drugima koji su kroz svu povijest ginuli za Hrvatsku. Hrvatska još nije stavila ovog heroja na dostojno mjesto u svojoj spomeničkoj kulturi, i koliko to mjesto novim generacijama silovito nedostaje. To je izazov za promišljanje umjetnicima, političarima, braniteljima, generaciji mladih, i svima nama. Ovaj govor je samo kratko sjećanje na svetost ove žrtve, koju osobno stavljam uz rame svetog kardinala Stepinca, i koju će povijest tek osvijestiti i prepoznati u vremenima koja dolaze. Dragi Blago, zapovjedniče, hvala ti, i laka ti hrvatska zemlja bila! Tvoj vojnik Stipo Ćipe Mlinarić! Pozdrav ti iz tvog Sabora!' – zaključio je Mlinarić. Na kraju govora poželio je brz oporavak policajcu ranjenom u pucnjavi na Trgu sv. Marka.