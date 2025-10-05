Stipe Božić o lavini u Sloveniji: 'Na planini nema puno snijega, situacija je nelogična'

Podno vrha Tosc u Julijskim Alpama, u neposrednoj blizini Triglava u Sloveniji, pokrenula se lavina koja je, prema prvim informacijama, zahvatila trojicu hrvatskih planinara . Spasioci i policija odmah su krenuli u akciju potrage. Prema prvim saznanjima, riječ je o trojici hrvatskih državljana koji su se odvojili od skupine u Vodnikovom domu na Velom polju. Cijelu situaciju je za Slobodnu Dalmaciju komentirao najpoznatiji hrvatski alpinist Stipe Božić.

"Čuo sam se Vikijem Grošeljem (najpoznatiji slovenski alpinist, op.a) i on mi je rekao nekoliko stvari. Naravno, sve su neslužbene, ali su pouzdane. Njih troje se navodno spuštalo s vrha planine i u jednom trenutku je krenula lavina. Na planini ima oko 25 centimetara snijega, a kako mi kažu, tamo je nevrijeme. Pada snijeg s kišom. Spasilačke službe su krenule iz Bohinja i oni će preko Uskovnice pokušati doći na mjesto nesreće", rekao je Božić.

Istaknuo je da ga iznenađuje kako je došlo do lavine jer na planini trenutno nema puno snijega. Objasnio je da i manje količine snijega na strmim padinama mogu biti opasne, ali mu je ovakav slučaj i dalje neobičan, možda zbog skliske podloge. Prema njegovim riječima, planinari su vjerojatno zadobili traume ili ozljede te je ključno što prije ih spasiti, najvjerojatnije kopnenim putem, ako helikopteri ne budu mogli djelovati, rekao je za 24 sata.

Na pitanje zna li se o kome je riječ, dodao je: "Navodno se radi o troje Zagrepčana koji su bili u Vodnikovoj kući (dom), odakle su krenuli na planinu. Za sada je još uvijek preuranjeno govoriti o tome jesu li planinari živi ili nisu. Akcija spašavanja će zasigurno trajati jako dugo, možda i dugo u noć. Treba vjerovati i nadati se da će sve završiti dobro", zaključio je Božić, s kojim su novinari pričali dok se spuštao s Mosora.