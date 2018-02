Stigla promjena vremena: Gust snijeg i u Zagrebu

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu s kišom, a u gorskoj i sjeverozapadnoj unutrašnjosti snijegom i susnježicom; najviša dnevna temperatura od -1 do 4, u istočnoj Hrvatskoj mjestimice i do 7, a na Jadranu uglavnom između 7 i 12 Celzijevih stupnjeva.

Oborine će do kraja dana biti i u ostatku zemlje, samo se na krajnjem istoku može zadržati suho. Prema večeri snijeg nošen jakim vjetrom moguć je mjestimice i na sjevernom Jadranu. Na kopnu stvaranje novog snježnog pokrivača, posebice u gorju. A gust snijeg počeo je padati i u Zagrebu.

Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena, poslijepodne i jaka bura, u Dalmaciji jugo, dok na kopnu vjetar uglavnom slab, navodi se u prognozi Državnog hidrometeorološkg zavoda za Hrvatsku za danas, 12. veljače.