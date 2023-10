'Požarište je sada opasnije nego što je to bilo prvi dan'; Nema nastave u nekim školama

I dalje su zbog požara u Osijeku prisutni štetni kemijski spojevi u zraku. Zbog prevencije u ponedjeljak neće biti nastave u osječkim osnovnim i srednjim školama, kao ni u nekim okolnim mjestima, koja su bila zahvaćena dimom, izvijestili su u nedjelju županijski i gradski Stožer Civilne zaštite. Hoće li biti nastave u utorak bit će odlučeno na današnjoj sjednici Stožera na temelju svih relevantnih podataka, dječji vrtići će raditi normalno. Dječji vrtići danas rade normalno, ali se roditeljima preporučuje da ne dovode djecu ako ih ima tko kod kuće čuvati. Stožer civilne zaštite oglasit će se s novim informacijama oko podneva.

Uvjeti za očevid na požarištu još nisu stvoreni jer iako je vatra obuzdana, i dalje je uvijek prisutno izdimljavanje. Policija je, pak, od prvoga dana prisutna na prostoru Drave International, ali istražitelji još nisu započeli svoj posao, potvrdili su nam u PU osječko-baranjskoj.

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Miranda Glavaš-Kul izvijestila je da nastave u ponedjeljak neće biti u svim srednjim školama na području Osijeka te u osnovnim školama u Antunovcu, Ernestinovu, Laslovu, Čepinu, Ladislavcima i Vuki. Pratit ćemo stanje, i nadamo se da neće biti potrebe da škole budu zatvorene dulje vrijeme, kazala je jučer Glavaš-Kul.

- Požarište je danas puno opasnije u pogledu izlaganja štetnim kemikalijama nego što je to bilo prvi dan. Prvi dan, kada su bile visoke temperature, što zbog vjetra, što zbog same prirode požara, nije nastalo toliko puno štetnih spojeva nakon što se to događa nakon gašenja, rekao je jutros za HRT osječki biolog Branimir Hackenberger Kutuzović.

GALERIJA Veliki požar u Osijeku

Preporuka je i da se voće i povrće dobro opere i oguli prije konzumacije te da se izbjegava konzumacija lisnatog povrća. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec rekao je da je požar u tvrtki "Drava International" i dalje pod nadzorom, a još su aktivni podzemni požari nakupina, koje se u ovom trenutku ne mogu dohvatiti sredstvima za gašenje.

Goran Ivković, zapovjednik JVP-a Osijek, rekao je jutros za HTV da je stanje puno bolje.



- Ovo je prvi dan da možemo normalno disati bez upotrebe zaštitnih sredstava. Jučer je što se tiče vatrogasnih intervencija bio dosta složen dan jer je bio pojačan vjetar, puhao je prema području gdje požar još nije bio ugašen. PU osječko-baranjska obavila je jedan dio očevida i dozvolili su nam da uđemo s mehanizacijom. Do 22 sata smo navozili zemlju i to je pomoglo da se smanji dim u Osijeku, rekao je Ivković.

VIDEO Vlasnik Drava International na skupu podrške

Za danas je najavljen južni vjetar koji će ponovno nositi dim prema gradu Osijeku.



- U ovom trenutku smo nemoćni, dok se ne završi očevid, ne možemo ući s mehanizacijom, a ona je ključna kako bi nanijeli zemlju i ugasili požar, rekao je Ivković. Kazao je kako je požar skoro pa ugašen te bi vatrogasci trebali obaviti posao za sat-dva.

VIDEO Požar u Osijeku