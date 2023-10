Zvonko Bede najavio tužbu protiv župana Anušića: 'Ova lupetanja oko količina, to nije normalno'

Veliki požar planuo je početkom tjedna na deponiju uskladištene plastike u tvrtki Drava International na izlazu iz Osijeka prema Brijestu. Vlasnik tvrtke, Zvonko Bede, odbacio je optužbe da je je u pogonu bilo više otpada od registriranog te je najavio tužbu protiv Ivana Anušića, župana Osječko-baranjske.

Naime, Anušić je podnio kaznenu prijavu zbog požara, a Bede je to komentirao za RTL Danas: "Pa neka podnese, što da ja radim, mogu i ja protiv njega isto i ja ću podnijet kaznenu prijavu protiv njega. I za njega i za mene isti zakoni vrijede. Samo što je on sada u malo boljoj poziciji, ali vidjet ćemo na kraju kako će to biti. Ja nisam nikog napadao, nisam ništa napravio, radimo po zakonu i propisu. Imao dozvole. Ova lupetanja oko količina, to nije normalno. Pa u Dravu nije ušla kila materijala koji nije odvagan i koja nije u papirima. Demantiram sve totalno".

Ranije danas, više stotina radnika Drave International prosvjedovalo je pred ulazom u tvrtku podržavajući vlasnika Bedea. On kaže kako nije znao da će se oni okupiti.

"Čak sam bio protiv toga zato što situacija nije dobra. Ovakve pojave u ovoj situaciji nisu dobre, prije svega zato što još ni istraga nije napravljena. Ako ja budem kriv, kriv sam. Ali mislim da je požar podmetnut i to ljudi znaju", naveo je.

Dodao je kako nema neprijatelje te istaknuo: "Pogledajte samo radnike koji su prosvjedovali i dali podršku. Jesam ih ja mogao nagovoriti na prosvjed?"

Govoreći o samom požaru, koji se ne može ugasiti već treći dan, ističe kako ne zna zašto nije ugašen jer on nije stručnjak za vatrogastvo. "Koji to rade valjda rade kako treba - požar je bio i u Zagrebu i Rijeci, pa se nisu radili takvi cirkusi", kaže.

