Spojili ste vikend, ali jeste li provjerili vremensku prognozu? Stiže nova promjena vremena

Djelomično sunčano, uz povremeno više oblaka i kišu tijekom jutra i prijepodneva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za nedjelju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i jak, a u Dalmaciji mjestimice umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 24 °C. U cijeloj Hrvatskoj na snazi nema nikakvih upozorenja, osim Kvarnera i Istre u kojima je upaljen žuti Meteoalarm zbog vjetra koji bi na mjestima mogao puhati i do 75 km/h.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Vis-Split i Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, izvijestili su u subotu ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK). Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje veće količine vode na kolniku treba voziti opreznije, a na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) veća je opasnost od odrona.

Tijekom nedjelje još nešto stabilnije, prognozira DHMZ, a upozorenja i Meteoalarmi neće biti na snazi. Očekuje se pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Ponegdje na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici povremeno više oblaka uz mogućnost za uglavnom slabu kišu. Puhat će umjeren i mjestimice na udare jak jugozapadnjak, na Jadranu i južni vjetar te jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom od 19 do 24 °C.

Meteorolog DHMZ-a Tomislav Kozarić prognozirao je za HTV kako će ovaj vikend biti stabilno i sunčano, dok bi od utorka ponovno moglo biti oblačnije.

- U iduća dva dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, u nedjelju i sunčanije, a uglavnom u gorju ponegdje malo kiše. U utorak oblačnije, povremeno s kišom i grmljavinom. Vjetar do umjeren jugozapadni i južni, osobito u nedjelju i jak. Razmjerno toplo. Na Jadranu će mjestimične kiše biti na oblačnijem sjevernom Jadranu, a u utorak posvuda promjenjivo oblačno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. U nedjelju do umjeren jugozapadnjak i jugo, a idući tjedan jugo će ponovno pojačati. Temperatura zraka bez veće promjene - najavio je Kozarić.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Jaka južina pogodila Pulu: Sanira se materijalna šteta nakon nevremena