Vojni avion s 200 vojnika srušio se samo nekoliko minuta nakon polijetanja

Alžirski vojni zrakoplov ubrzo nakon polijetanja srušio se u blizini zračne luke, javlja The Mirror.

U trenutku pada u zrakoplovu je bilo 200 vojnika i još uvijek nije poznat broj žrtava. Do nesreće je došlo u zračnoj luci Boufarik u pokrajini Blidi, oko 30-ak kilometara od glavnog grada Alžira.

a military plane has crashed on Wednesday in #Algeria with around 200 people on board according to non official reports till now 100 passengers have been dead.

The crash reportedly occurred in #Boufarik, a town in #Blida Province, approximately 30 km from the capital #Algiers. pic.twitter.com/3dmxGfQ4sh