Autobus se sunovratio u kanjon, poginulo 27 djece

Najmanje 30 ljudi, od kojih 27 djece, poginulo je u ponedjeljak kada se školski autobus sunovratio u kanjon u planinskom dijelu Indije, priopćili su dužnosnici.

Većina putnika su bila djeca mlađa od 10 godina, potvrdila je policija. U toj nesreći u sjevernoj državi Himachal Prades poginuli su i vozač autobusa te dvoje učitelja.

"Autobus se strmoglavio u 61 metar duboki kanjon, pri čemu je poginulo 27 djece, dvoje učitelja i vozač", potvrdio je policajac Santosh Patyal.

Nesreća se dogodila na oko 325 kilometara od državne prijestolnice Shimla. Autobus je prevozio oko 40 đaka iz škole Wazir Ram Singh Pathania Memorial iz grada Nurpur, u okrugu Kangra.

