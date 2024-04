Srđan Milaković: Želimo razbiti monopol SDSS-a

Kako to da ste na listi u 12. izbornoj jedinici jedini kandidat DSS-a?

To je zapravo stvar forme, želimo zbiti redove i ne dopustiti da se glasovi rasplinu na tri kandidata. Svjesni smo da ne možemo dobiti sva tri kandidata u Hrvatskom saboru, ali vjerujemo da jednoga možemo. Time bismo razbili monopol SDSS-a koji traje godinama. Međutim, puno je tu otežavajućih okolnosti jer znamo tko nam je s druge strane. SDSS je tijekom godina privatizirao sve srpske institucije i sve resurse srpske zajednice u Hrvatskoj. Oni godinama unazad kontroliraju SNV, ZVO, Prosvjetu, a tijekom posljednje četiri godine dodatno su financijski ojačali, što se i vidi po sredstvima koja ulažu u kampanju.

Kako gledate na položaj srpske zajednice u Hrvatskoj danas?

On je svakako bolji nego što je bio, ali opet daleko od onoga što bi trebao biti. Jedina prepoznatljivost SDSS-a je da oni žele biti dio vlasti, a opet – što smo dobili time. Sve drugo je neprepoznatljivo i nema nekih posebnih rezultata. SDSS je u vlasti osam godina, a mi i danas imamo građane srpske nacionalnosti koji nemaju struju, vodu, ne mogu ostvariti neke elementarne stvari neophodne za normalan život. Ne poštuju se ni odredbe potpisanih sporazuma o zapošljavanju Srba u javnim poduzećima. Prema tim sporazumima Srbi su imali pravo na pomoćnike ministara, zamjenike načelnika policijskih uprava, u HEP-u… Svega toga nema danas jer SDSS, iako je u vlasti, uporno šuti o tome. Kada se slušaju saborski zastupnici SDSS-a, oni poručuju da će sve to oni sada riješiti. Ja ih stoga pitam: a zašto sve to niste do sada riješili i što ste čekali sve ove godine? Razlika među nama je što mi nećemo šutjeti.

Na čemu ćete inzistirati ako postanete saborski zastupnik?

Progovorit ćemo o stvarima koje su javna tajna, a o kojima se uporno šuti. Znam da to nije jednostavno ni popularno jer sam sve to preživio kao zamjenik gradonačelnika Vukovara. Međutim, koliko god to bilo nezgodno, smatram da je to naša dužnost ako smo izabrani na neku funkciju. Koja je svrha SDSS-a u vlasti ako nisu spremni progovoriti o određenim problemima? U više navrata oni su se povlačili kod nekih pitanja i problema koja su bila osjetljiva ili su pak čekali da se stvar slegne iako su dio vlasti i jedan od ključnih dijelova koalicije okupljene oko HDZ-a.

