Trudnici se progurali preko reda, a ono što su drugi ispričali još je gore: 'Udario me u trbuh dok je pokušavao proći'

Koliko vam se često događa da vam se netko pokuša progurati preko reda? Upravo je to pitanje pokrenulo veliku raspravu među hrvatskim korisnicima Reddita nakon što je jedna trudnica podijelila dva neugodna iskustva koja je doživjela u samo nekoliko dana. Autorica objave, koja je u šestom mjesecu trudnoće, ispričala je kako joj se najprije u ljekarni starija gospođa pokušala progurati ispred nje čim je vidjela koji će se pult prvi osloboditi. Kaže da ju je pristojno upozorila kako je ušla prije nje, nakon čega se žena povukla i pravila da je sve bilo slučajno.

Slična situacija dogodila joj se i u trgovini. U redu je stajala košarica bez vlasnika pa je, nakon što je nekoliko minuta čekala i nitko se nije pojavio, stala ispred nje. Ubrzo je došla žena tvrdeći da je košarica njezina i da je već bila u redu. Autorica objave nije popustila te joj je rekla da je čekala pet minuta i da iza nje može stati kao i svi ostali. Posebno ju je pogodilo to što je trudna i što se trudnoća već jasno vidi, zbog čega je očekivala barem malo više obzira. 'Moram priznati da sam imala i dosta situacija gdje su me ljudi htjeli pustiti ispred sebe kada su vidjeli da sam trudna. Uglavnom ne prihvatim, ali svejedno se ugodno iznenadim', napisala je te upitala ostale koliko često doživljavaju slične situacije.

U komentarima su se vrlo brzo počela nizati brojna iskustva, a mnogi su priznali da im se pokušaji preguravanja događaju gotovo svakodnevno, osobito u bolnicama, domovima zdravlja i trgovinama. Jedan korisnik napisao je kako su mu najgori oni koji se prave da nisu primijetili red. 'Jao, nisam znao da ovaj veliki red svi čekaju, možda bezveze stoje', opisao je najčešći izgovor.

Drugi su istaknuli da ih posebno iritiraju ljudi koji uz poznatu rečenicu 'Samo nešto trebam pitati' zapravo obave cijeli pregled ili razgovor, dok ostali čekaju svoj red. Velik dio rasprave pretvorio se u razmjenu iskustava trudnica, a neka od njih ostavila su posebno gorak dojam. Jedna je opisala kako su joj se tijekom obje trudnoće ljudi redovito gurali preko reda, a nekoliko puta dobila je čak i udarce u trbuh kako bi netko stigao prije nje na blagajnu.

Posebno se komentirala i kultura ponašanja u javnom prijevozu. Jedan korisnik opisao je situaciju kada je njegova supruga u osmom mjesecu trudnoće ostala stajati u autobusu jer joj nitko nije htio ustupiti mjesto, iako su svi jasno vidjeli da jedva stoji na nogama. 'Nijedna osoba nije se ustala', napisao je, dodajući kako ga je takvo ponašanje posebno razočaralo.

Ipak, bilo je i pozitivnih iskustava. Nekoliko korisnika napisalo je kako uvijek propuštaju trudnice, roditelje s malom djecom i osobe koje imaju samo nekoliko artikala, dok su drugi pohvalili blagajnice koje same pozovu trudnice preko reda kako ne bi morale čekati. Mnogi su se složili da problem nije samo u samom čekanju, nego u nedostatku osnovne kulture i poštovanja prema drugim ljudima. 'Pristojno pitaj i vrlo vjerojatno ću te pustiti. Ali nemoj se gurati i praviti da se ništa nije dogodilo', poručio je jedan od komentatora, sažimajući stav s kojim se složio velik broj sudionika rasprave.

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