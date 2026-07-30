Moderno pozivanje na svadbu izazvalo buru: Jedni ga hvale, drugi ga smatraju uvredom

Je li dovoljno poslati web poveznicu ili poruku na WhatsAppu kako bi se nekoga pozvalo na vjenčanje ili bi mladenci ipak trebali osobno uručiti pozivnicu? Upravo je to pitanje izazvalo veliku raspravu među hrvatskim korisnicima Reddita, nakon što je jedna korisnica priznala da joj je takav način pozivanja nepristojan te da je zbog toga počela odbijati odlazak na svadbe.

U svojoj objavi navela je kako razumije da su organizacija vjenčanja i prateći troškovi danas znatno veći nego prije te da nema ništa protiv pojednostavljivanja pojedinih običaja. Ipak, smatra da je pozivanje isključivo putem web poveznice poslane preko WhatsAppa ili Vibera, bez telefonskog poziva ili osobnog susreta, znak nepoštovanja prema gostima. Posebno joj smeta, kaže, što se od uzvanika istodobno očekuje da izdvoje značajan iznos za dar. 'Ovako to doživljavam kao čisto nepoštovanje gosta od kojeg se danas očekuje minimalno 150 eura po stolici. Ako znam zaraditi taj novac, znam ga i potrošiti na ljude koji me poštuju', napisala je.

Iako je objava izazvala velik interes, većina komentatora nije se složila s njezinim stavom. Naprotiv, mnogi smatraju da digitalne pozivnice štede vrijeme, novac i nepotrebnu logistiku. Jedan od najpopularnijih komentara stigao je od korisnika koji je otkrio da je i sam koristio online pozivnice. 'Slali smo online pozivnice gdje su ljudi mogli označiti trebaju li prijevoz ili smještaj jer je svadba bila izvan grada. Da se netko zbog toga naljuti na mene, neka, hvala i doviđenja', napisao je.

Sličnog je mišljenja i korisnik kojemu su digitalne pozivnice čak praktičnije od papirnatih. 'Osobno mi je draže dobiti e-mail pozivnicu koju uvijek mogu pronaći nego papirnatu koja skuplja prašinu. Hoću li doći na svadbu ovisi o tome koliko smo si bliski, a ne o tome je li netko potrošio dodatni euro na tiskanje pozivnice', poručio je. Neki su podsjetili da ovakav način pozivanja nije nikakva novost. 'Udala sam se još 2008. godine, goste smo pozvali e-mailom. Svi su došli', napisala je jedna korisnica.

Više komentatora istaknulo je kako osobno pozivanje desetaka ili čak više od stotinu gostiju predstavlja velik organizacijski izazov. 'Nema ničeg boljeg nego osobno pozivati ljude... pogotovo kad svi imaju posao, djecu i obveze. Prije bih rekao da je online pozivnica izraz poštovanja vašeg vremena, a ne nepoštovanja', napisao je jedan korisnik.

Ipak, nisu svi za digitalne pozivnice Iako je većina podržala moderne načine pozivanja, bilo je i onih koji smatraju da se osobni pristup ipak ne bi trebao potpuno izgubiti. Jedna korisnica napisala je da joj je papirnata pozivnica i dalje draža jer predstavlja lijepu uspomenu, dok druga smatra da je za najbliže prijatelje i obitelj ipak red doći osobno. 'Za ljude koji su blizu mislim da je red doći, popričati i osobno ih pozvati. Ali ne bih odbila dolazak samo zbog načina na koji sam pozvana', napisala je jedna komentatorica. Slično razmišlja i korisnica koja kaže da joj pozivnica putem WhatsAppa nije omiljena opcija, ali da zbog toga ne bi propustila vjenčanje dragih ljudi.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje.