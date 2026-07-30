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ODMAH UHIĆEN

Rutinska kontrola pretvorila se u veliko otkriće: Policija ostala zatečena sadržajem ovog kombija

Stara Gradiška: Uvođenje Entry/Exit sustava na graničnom prijelazu Stara Gradiška
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Dean Silić/Hina
30.07.2026.
u 15:18
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Krijumčara je policija zaustavila u kombiju talijanskih nacionalnih oznaka 28. srpnja oko 21.30 sati na autocesti A7 kod naplatne postaje Rupa na izlazu iz Hrvatske

U krijumčarenju više od tone zaštićenih morskih ježinaca u kombiju kojim je iz Hrvatske pokušao preći u Sloveniju uhićen je 35-godišnji hrvatski državljanin koji je predan pritvorskom nadzorniku, a ježinci su vraćeni u more, izvijestila je u četvrtak primorsko-goranska policija. Krijumčara je policija zaustavila u kombiju talijanskih nacionalnih oznaka 28. srpnja oko 21.30 sati na autocesti A7 kod naplatne postaje Rupa na izlazu iz Hrvatske. Utvrđeno je da vozi tijekom važeće zabrane upravljanja vozilom i da kod sebe ima 5,80 grama indijske konoplje.

Pregledom tovarnog prostora vozila pronađeno je više od tisuću kilograma jedinki divlje vrste crnog morskog ježinca (narbacia lixula) koje je prevozio u posebnim plastičnim sanducima. Tako je postupajući suprotno odredbi Pravilnika o skupljanju zavičajnih divljih vrsta, policijskim službenicima pokazao krivotvorenu ispravu - međunarodni tovarni list. Uhićen je i priveden na kriminalističko istraživanje u Policijsku postaju Opatija, a vozilo mu je privremeno oduzeto.

U policiji kažu da su preuzeli sve morske ježince na policijsko plovilo P-105 "Marino Jakominić" Postaje pomorske policije Rijeka te ih s posadom zajednički vratili u more u opatijskom akvatoriju, na dubinu od oko 50 metara. Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je 35-godišnjak protupropisno prevozio morske ježinaca s ciljem prodaje te korištenja na području Italije. Kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu za trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i krivotvorenje isprave te predan pritvorskom nadzorniku. Zbog počinjenih prekršaja je i sancioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droge.
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Ključne riječi
policija granica krijumčarenje morski ježinci kombi

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