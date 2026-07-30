Trudnica poručila da nakon poroda ne želi goste, uslijedila lavina reakcija

Koliko dugo nakon poroda treba pričekati prije prvih posjeta obitelji i prijatelja? Upravo je to pitanje pokrenulo raspravu među hrvatskim korisnicima Reddita nakon što je jedna trudnica priznala da ne želi nikakve goste u prvim tjednima nakon dolaska bebe kući. Buduća majka objasnila je kako želi vrijeme za oporavak i prilagodbu na novu životnu ulogu, bez pritiska okoline i svakodnevnih posjeta. 'Želim doći kući s djetetom i dati sebi i mužu neko vrijeme da se naviknemo na dijete i da se ja oporavim', napisala je.

Dodala je kako ju je iznenadilo što mnogi članovi obitelji smatraju da je takva odluka pogrešna te joj poručuju kako će joj nakon poroda trebati pomoć. Objava je ubrzo prikupila stotine reakcija, a velik broj korisnika podržao je njezinu odluku. Najviše podrške dobio je komentar: 'Zabrani im. Samo će ti smetati.' Brojni roditelji podijelili su vlastita iskustva, ističući kako posjeti u prvim danima često ne predstavljaju stvarnu pomoć, nego dodatni stres za majku koja se oporavlja od poroda.

Prema njihovim riječima, od rodilje se nerijetko očekuje da dočekuje goste, skuha kavu i vodi razgovore, dok se pomoć oko bebe često svodi na kratko držanje novorođenčeta prije nego što ga vrate roditeljima čim zaplače. Mnogi smatraju da bi prava pomoć trebala izgledati sasvim drukčije - priprema obroka, kupnja namirnica, čišćenje ili obavljanje kućanskih poslova, kako bi se roditelji mogli posvetiti sebi i djetetu.

U raspravi su se javili i roditelji koji su opisali kako su već unaprijed odredili pravila o posjetima. Jedan otac napisao je da su on i supruga uveli svojevrsni 'embargo' na dolaske tijekom prvih mjesec dana nakon poroda. 'Niste više tu da zadovoljavate tuđe želje. Vi i vaše dijete ste prioritet', poručio je.

Drugi su savjetovali da upravo partner preuzme komunikaciju s obitelji i jasno objasni da će roditelji sami odlučiti kada su spremni za prve posjete. Pojedini korisnici istaknuli su i zdravstveni aspekt, upozorivši da su novorođenčad posebno osjetljiva na viruse i infekcije, zbog čega smatraju da ograničavanje posjeta u prvim tjednima ima smisla.

Iako je većina sudionika rasprave podržala odluku buduće majke da odgodi posjete, bilo je i onih koji su istaknuli kako im je pomoć vlastitih majki ili svekrva nakon poroda bila neprocjenjiva. Unatoč različitim iskustvima, prevladavao je stav da odluku o tome kada će primiti prve goste trebaju donijeti isključivo roditelji, bez pritiska okoline.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje.