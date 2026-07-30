FOTO Željko Kerum prkosno podigao ruke u lisicama: Sa smješkom je ispratio poglede znatiželjnika

Prema prvim infomracijama uhićenje je dio istrage koja se vodi u predmetu poznatom kao afera "Konoba Pršut", vezanom uz ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. Osim Keruma, istragom je, prema neslužbenim informacijama, obuhvaćeno još nekoliko osoba koje se dovode u vezu s tim slučajem.
U međuvremenu su istražitelji stigli i pred Kerumovu obiteljsku kuću na Mejama u Splitu, gdje se očekuje provođenje pretrage. Na adresu je došao i Saša Horvat, brat Kerumove supruge Fani Kerum. Istražitelji su doveli i samog Keruma.
Na lokaciju su pristigla dva službena vozila s istražiteljima, no među njima nije bilo Keruma. Vozila su ušla u garažu obiteljske kuće, nakon čega su vrata zatvorena, a očekuje se početak pretrage u sklopu istrage koju provode nadležna tijela.