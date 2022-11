Srbi sa sjevera napustili kosovske institucije, svjetski vođe pozivaju Srbiju da ne ugrožava mir u regiji

Kosovski Srbi odlučili su u subotu, u jeku krize zbog odluke vlade Kosova o preregistriranju tablica izdanih u Srbiji, napustiti sve kosovske institucije, u danu kad je Beograd o situaciji izvijestio Moskvu i Peking, a iz Bruxellesa i Washingtona dobio poruke da se ponaša odgovorno kako bi se izbjegle napetost, sukobi i nasilje.

Nove napetosti između Beograda i Prištine izbile su nakon što je u ponoć 31. listopada istekao rok koji je kosovska vlada ostavila za primjenu odluke o zamjeni registarskih tablica izdanih u Srbiji, koje koriste Srbi na Kosovu. Beograd tu odluku vidi kao kršenje ranijeg sporazuma po kojem tablice, po preporuci misije UN-a (UNMIK) trebaju imati neutralnu oznaku KS, a ne Republika Kosova (RKS), na čemu inzistira vlada Albina Kurtija.

Odluke Srba na sjeveru bit će na snazi dok Priština ne povuče mjere o preregistraciji i dok ne formira Zajednicu srpskih općina, priopćio je Goran Rakić, predsjednik Srpske liste (SL) koju kontrolira službeni Beograd.

"Da budem jasan, mi Srbi s Kosova i Metohije ne prijetimo nikome, već se trudimo sačuvati mir i stabilnost, kao i svoje pravo na dostojanstven život, ostanak i opstanak. Zato zahtijevamo da Priština odmah počne poštivati međunarodno pravo i sve sporazume koji su u dijalogu zaključeni između Beograda i Prištine, za koje je jamčila i sama EU", istaknuo je Rakić nakon sastanka u svjevernokosovskoj općini Zvečan.

On je podnio ostavku na dužnost ministra za zajednice i povratak u kosovskoj vladi, a ostavke je dalo i svih deset zastupnika SL-a u Skupštini Kosova. Odluku o napuštanju kosovskih danas su pratile ostavke gradonačelnika četiri općine na sjeveru većinski nastanjenom Srbima, sudaca Osnovnog suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, odjela Žalbenog suda iz Prištine te tužitelja osnovnog suda i člana sudskog vijeća u Prištini.

Šef regionalne operative Mitrovica Sjever Kosovske policije (KP) kapetan Aleksandar Filipović ostavku je dao u ime zaposlenika u Kosovskoj policiji uz poruku "Dosta je bilo", a dužnosnici KP-a za regiju Sjever simbolički su skinuli svoje odore. Prema izvješću lokalnog portala KoSSev, u Zvečanu i sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice su poslije tog sastanka na stupovima rasvjete i na kioscima izvješene srpske zastave i natpisi "Ovo je Srbija".

Direktor ureda Srbijanske vlade za Kosovo i Metohiju Petar Petković u priopćenju je podržao kosovske Srbe, izrazivši razumijevanje za odluku da napuste i suspendiraju rad u prištinskim institucijama, priopćio je taj ured.

Krizu prati i pojačana diplomatska aktivnost, a specijalni izaslanik EU-a za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je u subotu, poslije višesatnog razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da "računa na odgovorno ponašanje" obje strane kako bi se sačuvali stabilnost i sigurnost u vrijeme novih napetosti na Kosovu.

Beograd je u aktualnoj situaciji izvijestio veleposlanike Kine i Rusije u Beogradu, a od veleposlanika Sjedinjenih Država dobio upozorenje Washingtona da se ponaša odgovorno. "Nasilje se mora izbjeći", napisao je Lajčak na Twitteru, nakon što se u petak navečer sa stao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Long and difficult, but fair discussion with @predsednikrs @avucic last night.



I count on the responsible behavior of all to show restraint for security and stability. Violence must to be avoided.



Agreed that all Dialogue agreements have to be upheld and fully implemented. pic.twitter.com/8wUnW7nR0t