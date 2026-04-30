Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Neven Budak
Autor
Neven Budak

Netanyahuov brat na FPZ-u: akademska sloboda ili politička provokacija?

30.04.2026. u 13:40

Nenajavljeno predavanje izazvalo reakcije studenata i pitanja o prostoru za kontroverzne političke stavove na sveučilištu

Gostovanje Idda Netanyahua, liječnika i književnika, brata izraelskog premijera, na Fakultetu političkih znanosti, u sklopu kolegija profesora Borisa Havela, izazvalo je reakcije nekih studenata, a onda potaknulo i fakultetsko vijeće da se ogradi od nenajavljenoga gostovanja. Čini se da se turneja mlađeg premijerova brata po Hrvatskoj nastavlja u Splitu, gdje će biti predstavljen prijevod njegova romana "Itamar K.", usmjerenog protiv izraelske ljevice. Pojavljivanje zagovornika današnje izraelske politike u hrvatskoj javnosti jednostavno mora izazvati reakcije. S obzirom na to da hrvatska desnica simpatizira današnju izraelsku vladu (valjda joj imponira njezino beskompromisno obračunavanje s protivnicima), od nje se može očekivati samo zadovoljstvo Netanyahuovim nastupima.

Ključne riječi
Iddo Netanyahu

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar davos24
davos24
14:30 30.04.2026.

Nije ni sloboda ni provokacija, već sramota obrazovnog i pravosudnog sustava.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Goran Babić
Premium sadržaj
11
Ivan Hrstić

Je li Goran Babić bio hrvatski pjesnik? Može li biti Veliki Pjesnik onaj tko nije – Veliki Čovjek?

Obično se držim one "o pokojnicima samo ono što je bilo dobro", no kad se maše nekritičkim hvalospjevima, reagiraš ne na uljepšanu biografiju pokojnika koji se više ne može braniti, nego na motive panegiričara. Da, Pjesnik ne mora biti velik da bi bio hrvatski, niti hrvatski da bi bio velik. No može li Pjesnik biti Velik, a da pritom nije Veliki Čovjek? Eto, svašta može.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!