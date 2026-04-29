Nastavi li se hibridni rat u Hrvatskoj, sustav može olako popucati po šavovima

Hrvatsku potresaju dojave o postavljenim eksplozivnim napravama: samo proteklog tjedna bilo ih je više od 500, a proteklih dana broje se u desecima. Među potencijalnim metama su bolnice, trgovački centri, medijske redakcije, splitska zračna luka... Pošteđenih nema, no ponajviše zabrinjava što poremećen um milosti nema ni za vrtiće ni za škole.



Zastrašujući e-mailovi s prijetnjama na više adresa pokrenuo je novi val evakuacija škola u Zagrebu, ali i u Splitu i Rijeci. Ono što dodatno uznemiruje jest sadržaj jednog od mailova koji je, prema informacijama kojima raspolažu mediji, iznimno brutalan i napisan s očitom namjerom izazivanja panike. A već i pomisao na tisuće djece koja bježe uplakana, praćena iskrcavanjem protueksplozijskih timova, za paniku je i više no dovoljna.