Kada više mrzimo one kojima je gore nego nama, a ne svoje tlačitelje, ugađamo tiranima koji razaraju i izrabljuju svijet

Ljudi često mrze one koji su u još lošijem položaju od njih umjesto one koji ih doista tlače. Ova mi se rečenica ne prestaje vraćati u misli danima nakon što sam u Rijeci razgovarao s Nicolom Borghesijem i Enricom Baraldijem i gledao njihovu predstavu "A place of safety" (Mjesto sigurnosti). Možemo o toj rečenici razglabati sa stanovišta ove ili one teorije, filozofije, teologije ili svjetonazora. A možemo se i jednostavno zapitati: tko ima koristi od naše tako (pre)usmjerene pozornosti i mržnje? Naši zajednički tlačitelji koji su, za razliku od potlačenih, čvrsto ujedinjeni oko svojih interesa.