Unatoč Direktivi o ravnoteži obiteljskog i poslovnog života zbog koje su članice EU uvele četiri mjeseca roditeljskog dopusta za očeve, žene su i dalje suočene s većom mentalnom preopterećenošću, nejednakom brigom njihovih partnera za djecu, težim usklađivanjem posla i majčinstva, zbog čega ga odgađaju ili rađaju samo jedno dijete. Istraživanje organizacije “Make Mothers Matter” provedeno na gotovo 10.000 majki u 12 razvijenih europskih zemalja, kako je prenio Guardian, pokazalo je da se čak dvije trećine majki osjeća mentalno preopterećeno, trećina ih je prijavila anksioznost, petina depresiju i izgaranje...
MODA KAO OBLIK DIPLOMACIJE
FOTO Kakvu su poruku prva dama i kraljica poslale svojim kombinacijama: 'Ovo nije bio spontan modni trenutak'
PRIRODNA BARIJERA
Zaštite se od znatiželjnih pogleda: Ovih 7 biljaka rastu 'kao lude' i stvaraju savršen zaklon u samo jednoj sezoni
OMILJENI GLAZBENIK
FOTO Iznenadit će vas koliko je zapravo visok Vlado Kalember koji je nedavno proslavio 73. rođendan
