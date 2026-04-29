MILJENKO JERGOVIĆ

Oscar Schmidt: Mão Santa i sjećanje svijeta

Oscar Schmidt igrao je i pogađao tako nevjerojatno precizno, kao svetac lebdeći iznad svih strasti i suparništava, da sam u jednom trenutku osjetio kako želim da on opet pogodi. Naprosto, pobjeda mu je ljepše stajala nego Bosni, za koju sam prethodno svim srcem bio i za koje ću nakon utakmice opet biti. Ali protiv Oscara Schmidta morao sam izdati svoj klub