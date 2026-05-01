© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
POD ČIZMOM Yunarmiye

Neviđena propaganda, škole preplavili jezive stripove: U njima je i čovjek kojeg su uvrstili u 'knjigu krvnika'

Maša Ilotić Šuvalić
01.05.2026.
u 22:40

Centar za suzbijanje dezinformacija upozorava da Rusija sustavno pretvara mladež u buduće propagandiste, uključujući ih u stvaranje sadržaja i vojne vježbe od najranije dobi

Ruske škole uvode nove stripove u nastavu za učenike 5. do 9. razreda, u kojima se sudionici agresije na Ukrajinu prikazuju kao uzori hrabrosti i domoljublja. U stripovima se glorificiraju osobe koje Ukrajina i Europska unija optužuju za ratne zločine, a ilustracije prikazuju nasilne scene, odvojene udove i tijela ubijenih ukrajinskih vojnika. Prema istraživanju ruskog neovisnog portala Verstka, nastavu često vode pripadnici paravojne organizacije Yunarmiya u vojnim uniformama. Stripovi predstavljaju 15 'junaka specijalne vojne operacije', a autor ih opisuje kao "panoramu 15 inspirativnih priča o pravom junaštvu, nepokolebljivoj postojanosti i nesebičnoj predanosti".

Među likovima u stripovima su Ivan Boldyrev, pilot helikoptera, koji se navodno prvi put u povijesti katapultirao iz helikoptera tijekom borbe. Ukrajinske vlasti uvrstile su ga u “Knjigu krvnika”. Njegova 319. zasebna helikopterska pukovnija optužena je za zločine nad civilima u Kijevskoj oblasti. Zatim je tu i pukovnik Zalibek Umaev, šef inženjerije 58. armije. Strip ga prikazuje kao organizatora uništenja 200 oklopnih vozila “neo-nacista”. Prema svjedočenjima suboraca, nakon što je sedam vojnika poginulo, slao je nove na isti zadatak i odbio evakuirati tijela mrtvih.

Nadalje, u stripovima je i natporučnik Vladislav Golovin, čiji se izviđački vod opisuje kao branitelj koji je "četiri dana odolijevao nadmoćnijim snagama, uništivši 150 militanata, opremu i stožer Azova". Golovin je pod sankcijama EU-a zbog sudjelovanja u zauzimanju Mariupolja i uključivanja djece u militarizirane strukture. Danas vodi stožer Junarmije.

Direktor društva Znanie, Maxim Dreval, izjavio je da stripovi pomažu ruskoj djeci "shvatiti pravu cijenu mira i odgovornost prema svojoj zemlji". Od početka agresije na Ukrajinu objavljene su tri zbirke takvih stripova s ukupno 720.000 primjeraka. To je dio šire kampanje militarizacije i indoktrinacije mladih u Rusiji, u kojoj Yunarmija i pokret 'Prvi' sve više služe kao centri za propagandu.

Centar za suzbijanje dezinformacija upozorava da Rusija sustavno pretvara mladež u buduće propagandiste, uključujući ih u stvaranje sadržaja i vojne vježbe od najranije dobi, piše United 24media.

Rusija se sprema napasti NATO, a špijuni kažu da znaju i kada? Vrijeme koje procjenjuju je alarmirajuće
KR
Krolo
22:55 01.05.2026.

To svi rade, svak za svoju stranu. Ne očekujte valjda da ih uče o pravednim i nepogrešivom Izraelcima i Amerikancima ili Irancima?!?!

JA
Jasamlutalica
23:03 01.05.2026.

Valjda bi VL bio zadovoljan da je glavni junak u tim ruskim stripovima Zelenko i njegove nacionalističke trozube trupe, banderovci. Vjerujem da u Ukrajini također nije Putin glavni junak.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
23:15 01.05.2026.

Centri za suzbijanje dezinformacija u RH i EU: ADMO (Adria Digital Media Observatory), Faktograf, EDMO (Europski opservatorij za digitalne medije), Centar FACT, EU centar za suzbijanje dezinformacija... Očito se faktčekeri nisu iskazali u pandemiji, pa su se morali pojačati. Trebat će za virus X.

