FOTO Nedaleko Zagreba zaustavljen kamion iz Srbije: Pogledajte što je policija pronašla

Hrvatska policija je u suradnji s Eurpolom i slovenskim kolegama u ponedjelja spriječila krijumčarenje šest migranata na području Zaprešića i pritom uhitila dvojicu osumnjičenih krijumčara, srbijanskih državljana. Migranti su bili skriveni u tovarnom prostoru teretnog vozila srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 42-godišnji državljanin Srbije. Prevozili su se u skučenom prostoru između tereta, gdje je postojala ozbiljna opasnost po njihove živote zbog mogućeg pomicanja tereta i nedostatka zraka.

Kriminalističkim istraživanjem na području Varaždina uhićen je i 32-godišnji državljanin Srbije, vlasnik tvrtke u čijem je vlasništvu bilo vozilo. Policija ga sumnjiči da je sudjelovao u organizaciji krijumčarenja. Prema policijskim procjenama, dvojica uhićenih krijumčara od ovog prijevoza mogli su ostvariti najmanje 9.000 eura nezakonite zarade.

Foto: Ravnateljstvo policije

Riječ je o dijelu krijumčarske rute iz Srbije prema zapadnoj Europi, koju policija ocjenjuje kao izuzetno opasnu zbog ugrožavanja zdravlja i života migranata. Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnijeta kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, kažu u policiji.