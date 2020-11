Spremaju osvetu: 'Ubili su mozak našeg nuklearnog programa'

"Udarit ćemo kao grmljavina na ubojice ovog potlačenog mučenika i natjerati ćemo ih da se pokaju zbog svog postupka", zaprijetio je vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Ali Hamneija, Hossein Dehghan, ubrzo nakon vijesti o ubojstvu iranskog šefa nuklearnog programa Mohsena Fakhrizadeha koji je ubijen u regiji Davamandu, blizu Teherana, glavnog grada Irana, optužujući Izrael za atentat ističući kako "cionisti u posljednjim danima političkog života svog saveznika, američkog predsjednika Donalda Trumpa, nastoje eskalirati pritisak na Iran s ciljem rata velikih razmjera."

Iako za ubojstvo iranskog šefa nuklearnog programa Mohsena Fakhrizadeha još nitko nije preuzeo odgovornost vjeruje se da iza njega stoji izraelski Mossad koji je već izvršavao slične atentate.

Fakhrizadeh je bio mozak iza iranskog nuklearnog programa a smatran je i iranskim Robertom Oppenheimerom i daleko najvažnijim iranskim nuklearnim znanstvenikom. Tajanstveni čovjek, kako u Iranu za njega kažu, rijetko se pojavljivao u javnosti. Bio je viši časnik Iranske revolucionarne garde (IRGC) i vodio je iranski projekt nuklearnog oružja. Bio je i profesor fizike na Sveučilištu Imam Hussein u Teheranu i bivši šef iranskog Centra za istraživanje fizike (PHRC).

Foto: Wana News Agency/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Prominent Iranian scientist Mohsen Fakhrizadeh is seen in Iran Prominent Iranian scientist Mohsen Fakhrizadeh is seen in Iran, in this undated photo. Official Khamenei Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS WANA NEWS AGENCY

Prema iranskom Ministarstvu obrane, Mohsen Fakhrizadeh ubijen je u terorističkom napadu dok se vozio u automobilu zajedno sa svojim tjelohraniteljima. Došlo je do pucnjave, a tijekom izmjene vatre između njegovih tjelohranitelja i terorista, Fakhrizadeh je teško ozlijeđen te je hitno prebačen u bolnicu gdje je i umro a ubijeno je i 4 njegovih tjelohranitelja. Kako tvrdi iranska policija, automobil Nissan eksplodirao je u trenutku prolaska kolone u kojoj se vozio Mohsen Fakhrizadeh. Nakon eksplozije, napadači su zasuli njegov automobil mecima te ga izrešetali. Prema zadnjim informacijama u predgrađu Teherana uhićen je jedan od napadača. Mohsen Fakhrizadeh je živio pod strogim osiguranjem i u tajnosti kako bi ga se zaštitilo jer Iranci su za njega govorili da je bio Qassem Sulejmani u sferi nuklearnog naoružanja koji se našao i na međunarodnom je popisu sankcija od 2007. godine.

Fakhrizadeh je prije nekoliko godina uspio preživjeti jedan atentat, ali ovoga puta su ga ubili.

S druge strane, UN-ovo izvješće o nuklearnom nadzoru smatralo je Mohsena Fakhrizadeha kao ključnu figuru u sumnjivom radu Irana na razvoju tehnologije i vještina potrebnih za izgradnju atomskih bombi. Fakhrizadeha Zapad, Izrael i iranski disidenti dugo sumnjiče da stoji iza onog što smatraju prikrivenim programom izrade atomske bombe koji je zaustavljen 2003. godine.

Iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif okrivio je Izrael za napad i ubojstvo Fakhrizadeha.

"Teroristi su danas ubili eminentnog iranskog znanstvenika. Ovaj kukavičluk, s ozbiljnim naznakama izraelske uloge, pokazuje očajničko ratovanje počinitelja te Iran poziva međunarodnu zajednicu, a posebno EU, da prekinu svoja sramotna dvostruka mjerila i osudi ovaj čin državnog terora", kazao je je Zarif koji je kao i ostali iranski dužnosnici optužio direktno Izrael za atentat.

Iako Iranci optužuju Izrael za atentat na Mohsena Fakhrizadeha, iz ureda izraelskog premijera Benjamina Netanyahua odbili su dati bilo kakav komentar baš kao i Pentagon. Između 2010. i 2012. godine, ubijeno je četvero iranskih nuklearnih znanstvenika, za koje je Iran optužio Izrael.

Ime Mohsen Fakhrizadeh posebno je spomenuto u prezentaciji izraelskog premijera Benjamin Netanjahua o iranskom nuklearnom programu u maju 2018. godine. Premijer Benjamin Netanyahu rekao je, "upamtite to ime" nakon što je objavio da je Mossad dobio 100 tisuća dosjea iz iranskih tajnih nuklearnih arhiva. Premijer Netanyahu tada je tvrdio da datoteke koje je Mossad dobio usredotočene su na tajni iranski nuklearni program koji se razvijao od 1999. do 2003. pod nazivom Projekt Amad, a vodio ga je Fakhrizadeh. Kad je Iran 2015. godine ušao u nuklearni sporazum, porekao je da takav program postoji.

Foto: Wana News Agency/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL A view shows the site of the attack that killed Prominent Iranian scientist Mohsen Fakhrizadeh, outside Tehran A view shows the site of the attack that killed Prominent Iranian scientist Mohsen Fakhrizadeh, outside Tehran, Iran, November 27, 2020. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. WANA NEWS AGENCY

Ubojstvo Mohsena Fakhrizadeha došlo je u vrijeme velike napetosti nakon što je New York Times objavio da je na sastanku 12. studenog američki predsjednik Donald Trump razmatrao opcije napada na iransko nuklearno postrojenje i pogon te kako je izraelska vojska stavljena u punu pripravnost jer, zasigurno, Iran će, na mogući napad, svoj odgovor usmjeriti prema Izraelu što je Iran već i najavio mnogo puta.

Analitičari strahuju kako bi ubojstvo iranskog znanstvenika Mohsena Fakhrizadeha mogla biti iskra koja će zapaliti Bliski istok pogotovo nakon prijetnje zapovjednika Iranske Revolucionarne garde, Huseina Salamija, kako Iran ima pravo odgovoriti na ubojstvao svog znanstvenika optužujući Izrael i Ameriku za ubojstvo. Kako će i na koji način odgovoriti Iran? Sve ovisi u kojem će smjeru ići istraga s obzirom da je već uhićena osoba koja je sudjelovala u atentatu. Ako uhićeni potvrdi da je Izrael ili Amerika stoje iza ubojstva znanstvenika Mohsena Fakhrizadeha , da li će odgovor Irana biti poput onoga nakon ubojstva generala Qassema Soleimanija, zapovjednika elitne jedinice Quds u sklopu Iranske revolucionarne garde, kojeg su početkom siječnja ubile američke snage u Iraku, nakon čega je iranska Revolucionarna garda iz osvete za atentat raketama gađala američku vojnu bazu u Iraku, ili će biti oštriji!?