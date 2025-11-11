Sprema se poremećaj polarnog vrtloga: Donijet će hladnoću i snijeg, evo kada sve kreće

Zbog neobično ranog i iznenadnog stratosferskog zagrijavanja, uskoro će započeti poremećaj polarnog vrtloga. Prema prognozama, kolaps polarne cirkulacije dogodit će se u drugoj polovici mjeseca te će donijeti hladnije vrijeme i snijeg diljem SAD-a i Kanada, no za sada se vjeruje kako će to imati manje utjecaja na Europu. Polarni vrtlog obično je "čuvar" hladnoće, a kada dođe do poremećaja, zrak može pobjeći, stvarajući pravo zimsko vrijeme diljem srednjih geografskih širina.

Kako pojašnjava Severe Weather Europe, polarni vrtlog je "zid" koji se vrti iznad i oko polarnih regija od površine do stratosfere, zadržavajući hladan polarni zrak unutra. On se dijeli na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Oba dijela zajedno utječu na vrijeme na površini. Kada je polarni vrtlog jak, to znači jaku polarnu cirkulaciju i on "zaključava" hladniji zrak u polarne regije. Tada su uvjeti u SAD-u i Europi poprilično blaži. No, kada se polarni vrtlog poremeti, teže zadržava hladan zrak. Dakle, oni koji preferiraju blažu zimu, trebali bi priželjkivati jaki polarni vrtlog.

Najnovije analize pokazuju da polarni vrtlog trenutno ima normalnu veličinu, no vide se prvi znakovi problema. Prema analizi stranice Severe Weather Europe, područje visokog tlaka počinje se formirati, sa slabim valom zagrijavanja već vidljivim u vanjskim slojevima. Kako se područje visokog tlaka širi u stratosferi, sve ukazuje na smanjenje snage polarnog vrtloga tijekom sljedeća dva tjedna.

Dok se inače događa tijekom sredine i kraja zime, ove godine stratosfersko zagrijavanje je dosta rano - baš na vrijeme da utječe na početak meteorološke zime. U proteklih 70 godina, primjerice, tri je puta ovako rano došlo do stratosferskog zagrijavanja - 1958., 1968. i 2000. godine. Najnovije prognoze pokazuju da se vrhunac poremećenja očekuje oko 26. studenoga. Pritom, valja napomenuti kako je svako stratosfersko zagrijavanje drugačiji i ne znači automatski da dolazi jaki zimski uzorak.

Stratosfersko zagrijavanje obično znači da anomalije visokog tlaka mogu doći do površine, što oslobađa hladan zrak iz polarnih regija u Sjedinjene Američke Države, južnu Kanadu i Europu. Za ovu sezonu, očekuje se da će najviše utjecaja osjetiti Sjeverna Amerika. Naime, prognoza temperature za prvu polovicu prosinca ukazuje na potencijalno jako oslobađanje hladnog polarnog zraka u sjeverne, središnje i istočne dijelove SAD-a. Što se tiče Europe, utjecaj bi mogli osjetiti sjeverni dijelovi i potencijalno Ujedinjeno Kraljevstvo, ako se područje niskog tlaka smjesti niže. Dalje u prosincu, očekuje se kako će se anomalija hladnog zraka nastaviti širiti. To, između ostaloga, povećava šanse za bijeli Božić diljem SAD-a.