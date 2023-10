Kreće kopnena ofenziva? Izrael pozvao na evakuaciju iz Gaze: 'Preselite se na jug u roku od 24 sata, djelovat ćemo drastično'

Izraelska vojska u petak je pozvala sve civile grada Gaze, više od milijun ljudi, da se presele na jug u roku od 24 sata, istodobno gomilajući tenkove u blizini Pojasa Gaze uoči očekivane kopnene invazije. "Sada je vrijeme za rat", rekao je izraelski ministar obrane Yoav Gallant dok su izraelski ratni zrakoplovi nastavili gađati Gazu u znak odmazde za najsmrtonosniji napad palestinskih militanata u izraelskoj povijesti.

Izraelska vojska objavila je da će djelovati "drastično" u gradu Gazi u nadolazećim danima i da će se civili moći vratiti tek kada bude donesena nova objava. Ujedinjeni narodi rekli su kako smatraju nemogućim da se takvo preseljenje obavi "bez razornih humanitarnih posljedica". "Ujedinjeni narodi snažno apeliraju da se svaka takva naredba, ako bude potvrđena, poništi kako bi se izbjeglo da se ono što je već tragedija pretvori u katastrofu", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

TIJEK DOGAĐAJA: 9:41 - Trinaest talaca koje je držao Hamas ubijeno je u izraelskim zračnim napadima na Pojas Gaze, tvrdi Hamas. Među poginulima su i stranci, tvrde militanti. Izrael je prethodno rekao da militanti Hamasa drže kao taoce čak 150 ljudi. Među taocima su vjerojatno američki i britanski državljani. Hamas je zaprijetio da će ubiti taoce ako Izrael bez upozorenja bombardira domove civila.

9:07 - Izrael je počeo bombardirati Gazu u subotu ubrzo nakon što je oružano krilo militantne islamističke skupine Hamasa koja vlada enklavom probilo ograde i poslalo stotine pripadnika da divljaju u izraelskim gradovima, ubivši 1200 vojnika i civila, uključujući djecu, kaže izraelska vojska. Ovo je dosad najjače izraelsko bombardiranje Gaze, koja je duga samo 40 km. U Gazi živi 2,3 milijuna ljudi u skučenim gradovima i izbjegličkim kampovima s nekoliko skloništa. Ti ljudi nemaju kamo pobjeći. Toliko je zgrada uništeno, uključujući mnoge u kojima su živjeli civili, da spasilačke službe ne uspijevaju brzo doći do stalno novih bombardiranih mjesta.

9:05 - Eksplozije izraelskih zračnih napada odjekuju svakih nekoliko minuta - u Gazi je dosad ubijeno više od 1500 ljudi, među ubijenima su stotine djece, kažu lokalne zdravstvene vlasti. Ceste pune kratera od izravnih pogodaka ili zakrčene ruševinama od obližnjih udara ometaju spašavanje. Susjedi stradalih ljudi izvlače komade ruševina u potrazi za preživjelima ili se nadaju da će izvući tijela za pokop. U nedostatku teških strojeva poput mehaničkih kopača i buldožera, spasioci lopatama i drugim alatima pokušavaju izvući ljude iz ruševina.

9:00 - Palestinski spasilac Ibrahim Hamdan 39, ima zavoj na lijevoj ruci i zapešću, ozlijeđen od krhotina koje su pale tijekom pokušaja spašavanja u srijedu kada je uspio izvući samo tijela dviju djevojaka, poginulih u ruševinama njihove kuće u gradu Han Junisu na jugu Gaze, gdje se nalazi sa svojim timom od 12 drugih vladinih spasilaca. "Ne mogu prestati razmišljati o svoje četiri kćeri", rekao je, dodajući da je sve što ga drži nada da će pronaći još preživjelih.

U srijedu su četiri djelatnika hitne medicinske pomoći palestinskog Crvenog polumjeseca poginula kada je njihovo ambulantno vozilo pogođeno. Njihovi su se kolege nakon toga priljubili jedan uz drugoga, tresući se od jecaja, vidi se na videosnimci koju je objavio Palestinski Crveni polumjesec. Dvojica članova Hamdanova tima ozlijeđena su od stakla koje se razletilo kada su u subotu u Han Junisu u zračnom napadu razneseni prozori na njihovu ambulantnom vozilu, rekao je.

Ašraf al-Kidra, glasnogovornik ministarstva zdravstva u Gazi, rekao je da je do sada ubijeno 10 pripadnika medicinskog osoblja i da je 14 zdravstvenih ustanova oštećeno, uključujući jedinu bolnicu u Beit Hanounu u sjevernom dijelu Gaze.

GALERIJA Prosvjedi podrške Izraelu diljem svijeta

Ugrabivši malo više od sat vremena spavanja, i ne više od dva sata tijekom dana i noći, Hamdan i ostali u njegovu timu jedva da imaju vremena nešto pojesti ili telefonirati svojim obiteljima.

“Bio sam toliko uplašen da ću u jednom trenutku dobiti poziv da krenem u spašavanje i da će to biti moja obitelj”, rekao je Hamdan.

Hamdan pokušava razgovarati sa svojom suprugom i šestero djece u dobi od njegove kćeri Maise (13) do malog sina Muhanada, između spašavanja, koristeći video pozive kako bi vidio njihova lica. "Osjećam se kao da ću oslijepiti dok ne obavim taj poziv", rekao je. U prijašnjim ratovima Izrael je često davao nekoliko minuta obavijesti stanovnicima blokova koje je namjeravao gađati, ali stanovnici Gaze kažu da to sada ne čini.

"Ovaj je rat nevjerojatno težak. Ruše zgrade bez upozorenja. Ruše visoke zgrade na njihove stanare", rekao je Hamdan, koji je prošao više ratova otkako je 2007. postao vladin spasilac u Gazi.

U jednoj Reutersovoj snimci može se vidjeti projektil kako u četvrtak pogađa podnožje zgrade od 10 katova u gradu Gazi, uzrokujući snažnu eksploziju dok je okolno područje prekriveno oblakom dima i prašine.

U srijedu navečer, medicinski djelatnik Rami Ali prikazan je u videu Palestinskog Crvenog polumjeseca kako sjedi u vozilu hitne pomoći i plače, nakon što je gledao kako tijela djece iznose iz zgrade.

Hamdan radi u odjelu za civilne hitne slučajeve, vatrogasnu i spasilačku službu kojom upravlja vlada u Gazi, a koju Hamas kontrolira otkako je preuzeo vlast u enklavi tijekom kratkog palestinskog građanskog rata 2007. godine.

"Stalno smo u pripravnosti. Bombardiraju posvuda. Posvuda ima ranjenih i mučenika. Tako da ako odspavam jedan sat, bit ću sretan", rekao je Hamdan.

8:47 - Ministarstvo vanjskih poslova UK-a poziva ljude u gradu Gazi da slijede naredbu o evakuaciji. Izraelska vojska ranije je rekla civilima da izađu i presele se u južnu Gazu u roku od 24 sata radi vlastite sigurnosti. Ažuriranje na stranici sa savjetima za putovanja Ministarstva vanjskih poslova kaže: "Izraelska vojska je ujutro 13. listopada objavila da bi se cijelo stanovništvo Gaze sjeverno od Wadi Gaze trebalo preseliti u južnu Gazu unutar sljedeća 24 sata. "Savjetujemo da slijedite ove savjete koje su izdale izraelske vlasti. Svjesni smo da je ovo situacija koja se brzo mijenja i predstavlja značajne rizike."

GALERIJA Rat u Izraelu, vojska gađa ciljeve Hamasa, ljudi u Gazi pozvani na evakuaciju

8:41 - Dužnosnik Hamasa opisao je izraelsku naredbu ljudima sa sjevera Gaze da se presele na jug kao "lažnu propagandu" i pozvao tamošnje građane da je ignoriraju. Međunarodna zajednica dugo je kritizirala ovu militantnu skupinu zbog korištenja civila kao živih štitova – dovodeći nevine ljude u opasnost kako bi zaštitili svoje borce.

8:03 - Nebal Farsakh, glasnogovornica palestinskog Crvenog polumjeseca u gradu Gazi, rekla je za Associated Press da nema načina da se više od milijun ljudi može sigurno preseliti tako brzo. “Zaboravite na hranu, zaboravite na struju, zaboravite na gorivo. Jedina briga sada je samo hoćeš li uspjeti, hoćeš li preživjeti,” rekla je. “Što će biti s našim pacijentima?” pitala je. “Imamo ranjenih, imamo staraca, imamo djece koja su u bolnicama.”, dodala je.

Video: Hamasov napad iz zraka na festival u Gazi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7:53 - U zračnim napadima tijekom noći pogođeno je 750 vojnih ciljeva u Pojasu Gaze, objavile su izraelske zračne snage. To uključuje "podzemne Hamasove terorističke tunele, vojne komplekse i postaje, rezidencije viših terorističkih operativaca koji se koriste kao vojni zapovjedni centri, skladišta oružja, sobe za komunikaciju i ciljane više terorističke operativce", navodi se. Deseci borbenih zrakoplova gađali su ciljeve za koje je Izrael rekao da uključuju 12 vojnih sredstava Hamasa "svaka smještena u višekatnici". Izrael također tvrdi da je ubio zapovjednika Hamasove specijalne vojne jedinice "Nukhba".

7:27 - Izraelske obrambene snage komentirale su poziv staniovnicima Gaze da se evakuiraju. Glasnogovornik Jonathan Conricus rekao je da je to bio "humanitarni korak" koji je Izrael poduzeo kako bi "minimizirao civilne žrtve". To je proizašlo iz "shvaćanja da ovdje ima civila koji nam nisu neprijatelji", rekao je. "Ne želimo ih gađati", nastavio je, rekavši da će to omogućiti Izraelu da napadne vojne ciljeve koji pripadaju Hamasu. Conricus je priznao da bi to "zauzelo vrijeme" i da to neće biti "lak proces". Izrael je u kontaktu s UN-om po tom pitanju, rekao je.

Što se tiče situacije tijekom noći, rekao je da je bila "relativno tiha" iako su rakete i dalje ispaljivane prema južnom Izraelu. Rekao je da još uvijek postoje "teroristi koji napadaju izraelske zajednice ili pokušavaju", ali većina njih je odbijena. Također postoji "veliki nacionalni napor" da se tijela prikupe, donesu u Tel Aviv na identifikaciju i zatim obavijeste voljene.

GALERIJA Mjesto održavanja Nova festivala u Izraelu nakon masakra

7:19 - Benjamin Netanyahu dominirao je Izraelom više od dva desetljeća, a danas, gotovo godinu dana otkako je ponovno preuzeo premijersku dužnost, napad palestinskog pokreta Hamasa možda će biti početak njegova kraja, ocjenjuju analitičari. Hamasov iznenadni napad 7. listopada proglašen je izraelskim 11. rujnom jer je izazvao nacionalnu traumu kakvu su u američkom narodu polučili teroristički napadi Al Kaide na New York i postali okidač za globalni rat "protiv terorista" predvođen Sjedinjenim Državama.

6:50 - Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian rekao je u četvrtak da će nastavak zločina nad Palestincima izazvati odgovor "ostatka osovine" i da će Izrael biti odgovoran za posljedice. Izrael napada Gazu u znak odmazde za ranije divljačke ispade Hamasa u Izraelu u kojima je ubijeno najmanje 1300 ljudi, što je najsmrtonosniji napad na civile u izraelskoj povijesti. Više od 1500 Palestinaca je ubijeno u izraelskoj odmazdi koja je uslijedila.

Iranski ministar rekao je da se raseljavanje Palestinaca i isključenje vode i struje u Pojasu Gaze smatraju ratnim zločinima. "Neki zapadni dužnosnici doveli su u pitanje postoji li namjera da se otvori novi front protiv cionističkog entiteta. Naravno, u svjetlu nastavka ovih okolnosti koje su ratni zločini", rekao je, govoreći preko prevoditelja, na televiziji nakon svoje dolazak u Bejrut.

"Nastavak ratnih zločina protiv Palestine i Gaze dobit će odgovor od ostatka osovine. I prirodno, cionistički entitet i njegovi pristaše bit će odgovorni za posljedice toga", rekao je Amirabdollahian. Nije precizirao, ali se Osovina otpora odnosi na savez između Irana, palestinskih militantnih skupina, Sirije, libanonske militantne skupine Hezbolah i drugih frakcija, prenosi Reuters.

6:28 - Izraelska vojska pozvala je sve civile u gradu Gazi da napuste svoje domove, javlja Sky News. "Ova evakuacija je radi vaše vlastite sigurnosti", rekao je IDF - u snažnom nagovještaju da se sprema početak očekivanog kopnenog napada. Civilima je rečeno da se pomaknu prema jugu. Oni će se moći vratiti u Gazu samo kada IDF kaže da je to sigurno.

"IDF poziva na evakuaciju svih civila grada Gaze iz njihovih domova prema jugu radi njihove vlastite sigurnosti i zaštite i preseljenje u područje južno od Wadi Gaze, kao što je prikazano na karti. Teroristička organizacija Hamas povela je rat protiv Države Izrael i grad Gaza je područje u kojem se odvijaju vojne operacije. Ova evakuacija je radi vaše vlastite sigurnosti. Moći ćete se vratiti u grad Gaza tek kada bude izdana druga objava koja to dopušta. Ne približavajte se području sigurnosne ograde s državom Izrael", stoji u izjavi. Teroristi Hamasa skrivaju se u gradu Gazi unutar tunela ispod kuća i unutar zgrada u kojima žive nevini civili iz Gaze.

6:25 - Ujedinjeni narodi priopćili su rano u petak kako im je izraelska vojska rekla da bi se oko 1,1 milijun Palestinaca u Gazi trebalo preseliti na jug enklave u sljedeća 24 sata. "Ujedinjeni narodi smatraju nemogućim da se takav pokret održi bez razornih humanitarnih posljedica", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric u izjavi. "Ujedinjeni narodi snažno apeliraju da se svaka takva naredba, ako bude potvrđena, poništi izbjegavajući da se ono što je već tragedija pretvori u katastrofalnu situaciju", rekao je.

Dujarric je dodao da se naredba izraelske vojske odnosi i na svo osoblje UN-a i one koji su smješteni u objektima UN-a, uključujući škole, zdravstvene centre i klinike, prenosi Reuters. Izrael je obećao da će uništiti pokret Hamas koji vlada Pojasom Gaze, kao odmazdu za najsmrtonosniji napad na civile u izraelskoj povijesti, kada su stotine naoružanih napadača prešle granicu i u subotu divljale izraelskim gradovima.

Izraelski dužnosnici kažu da je broj mrtvih unutar Izraela porastao na više od 1300. Većina su bili civili ubijeni u svojim domovima, na ulicama ili na plesnoj zabavi. Vlasti u Gazi priopćile su da je više od 1500 Palestinaca ubijeno i preko 6000 ranjeno u osvetničkim izraelskim zračnim udarima, a planiraju i kopneni napad.

GALERIJA Izraelska vojska na granici s Libanonom

6:15 - Glavni zapovjednik izraelske vojske poručio je: "Sada je vrijeme za rat", dok njegova zemlja gomila tenkove kod Pojasa Gaze uoči planirane invazije kako bi uništila palestinsku militantnu skupinu Hamas koja vlada enklavom.Nastojeći dobiti podršku za svoj odgovor, izraelska vlada je američkom državnom tajniku Antonyju Blinkenu i ministrima obrane NATO-a pokazala slike djece i civila za koje su rekli da ih je Hamas ubio tijekom vikenda u Izraelu.

Blinken je rekao da su prikazali bebu "izrešetanu mecima", vojnike kojima su odrubljene glave i mlade ljude spaljene u svojim automobilima. "To je jednostavno izopačenost na najgori mogući način", rekao je. "To je stvarno izvan svega što možemo shvatiti". Izrael je obećao osvetu za napad, najsmrtonosniji od strane palestinskih militanata u izraelskoj povijesti.

Kao i drugi diljem svijeta, Blinken je pozvao Izrael da pokaže suzdržanost, ali je također ponovio podršku Amerike, rekavši: "Mi ćemo uvijek biti uz vas." U petak se trebao sastati s jordanskim kraljem Abdulahom i Mahmudom Abbasom, šefom palestinskih vlasti na Zapadnoj obali pod izraelskom okupacijom, u Jordanu u sklopu bliskoistočne turneje čiji je cilj zaustaviti širenje rata. Glavni američki diplomat, Blinken, planirao je posjetiti ključne saveznike SAD-a Katar, Saudijsku Arabiju, Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate - neke s utjecajem na Hamas, islamističku skupinu koju podupire Iran.

Video: Napad na Izrael

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Šef izraelske vojske, general-pukovnik Herzi Halevi, rekao je da će izvući pouke iz sigurnosnih propusta oko Gaze koji su omogućili napad. "Učit ćemo, istraživat ćemo, ali sada je vrijeme za rat", rekao je. Američka vojska ne postavlja nikakve uvjete za svoju sigurnosnu pomoć Izraelu, rekao je američki ministar obrane Lloyd Austin, dodajući da Washington očekuje da će izraelska vojska "činiti prave stvari" u procesuiranju svog rata protiv Hamasa.

Austin je u petak trebao doći u Izrael i planirao se sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Hamas je pozvao Palestince da u petak ustanu u znak prosvjeda protiv izraelskog bombardiranja enklave, pozivajući Palestince da marširaju do džamije Al-Aqsa u istočnom Jeruzalemu i sukobe se s izraelskim trupama na Zapadnoj obali.

6:10 - Britanski premijer Rishi Sunak pozvao je Izrael da "zaštiti obične Palestince" dok progoni militante Hamasa odgovorne za ubojstvo Izraelaca. Downing Street je potvrdio da je premijer razgovarao sa svojim izraelskim kolegom Benjaminom Netanyahuom u četvrtak nakon što je pristao poslati brodove Kraljevske mornarice i nadzorne zrakoplove Kraljevskog ratnog zrakoplovstva kao potporu Tel Avivu nakon napada Hamasa.

Glasnogovornica vlade je rekla je da je tijekom telefonskog razgovora Sunak "ponovio da UK stoji rame uz rame s Izraelom u borbi protiv terorizma" i da Hamas "nikada više ne bi trebao biti u mogućnosti počiniti zločine nad izraelskim narodom". "Imajući na umu da se Hamas upleo u civilno stanovništvo u Gazi, premijer je rekao da je važno poduzeti sve moguće mjere kako bi se zaštitili obični Palestinci i omogućila humanitarna pomoć", dodala je.

GALERIJA Napad Izraela na Gazu

Netanyahu je obećao da će "slomiti" Hamas nakon što su njegovi borci u subotu upali na jug zemlje i masakrirali stotine ljudi, uključujući ubojstva djece u njihovim domovima i mladih na glazbenom festivalu. Izraelska vojska je kao odgovor projektilima uništila Pojas Gaze, a priprema se i kopnena ofenziva - potez koji će vjerojatno povećati broj mrtvih. Smatra se da je u sukobu već poginulo blizu 3000 ljudi. Tel Aviv je u četvrtak priopćio da će potpuna opsada Gaze ostati na snazi sve dok militanti Hamasa ne oslobode oko 150 taoca otetih tijekom ubojitog upada.

6:00 - Human Rights Watch u četvrtak je optužio Izrael za korištenje streljiva s bijelim fosforom u vojnim operacijama u Gazi i Libanonu, rekavši da uporaba takvog oružja dovodi civile u opasnost od ozbiljnih i dugotrajnih ozljeda. Upitana za komentar na optužbe, izraelska vojska je odgovorila da "trenutačno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi". Nisu komentirali tvrdnje o uporabi u Libanonu, prenosi Reuters.

Izrael je bombardirao Gazu kao odmazdu za Hamasovo divljanje u gradovima južnog Izraela u kojem je ubijeno najmanje 1300 ljudi. U Gazi je ubijeno najmanje 1500 Palestinaca, a Izrael je također gađao i libanonski Hezbolah. Human Rights Watch je objavio da je provjerio video snimke nastale u Libanonu 10. listopada i Gazi 11. listopada koje, kako tvrde, pokazuju "višestruke zračne udare topnički ispaljenog bijelog fosfora iznad gradske luke Gaze i dva ruralna mjesta duž izraelsko-libanonske granice".

Objavili su i poveznice na dvije videosnimke objavljene na društvenim mrežama za koje tvrde da pokazuju "korištenje artiljerijskih projektila od 155 mm bijelog fosfora, očito za dimne zavjese, označavanje ili signalizaciju". Obje navodno prikazuju područje u blizini izraelsko-libanonske granice. Organizacija nije objavila poveznice na videozapise koji pokazuju njihovu upotrebu u Gazi. Palestinski TV kanali prikazali su videosnimku na kojoj se vide tanki oblačići bijelog dima na nebu iznad Gaze koji su navodno uzrokovani fosfornim streljivom.

Bijeli fosfor se smatra zapaljivim oružjem prema Protokolu III Konvencije o zabrani uporabe određenih konvencionalnih oružja. Protokol, koji Izrael nije potpisao i ne obvezuje ga, zabranjuje korištenje zapaljivog oružja protiv vojnih ciljeva koji se nalaze među civilima.