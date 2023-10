U napadu Hamasa mu poginula kćer (8): 'Njena smrt je blagoslov, puno gore stvari rade ljudima u Gazi'

Thomas Hand proživljavao je moguće i najgore trenutke u svom životu puna dva dana, nakon što su teroristi Hamasa upali u kibuc Be’eri prošle subote i usmrtili 100 osoba, nakon čega je nestala njegova 8-godišnja kćer. Nakon dva dana potrage i neizvjesnosti, napokon je dobio vijesti - da je njegova djevojčica poginula.

- Rekli su nam: 'Pronašli smo Emily. Mrtva je', i ja sam na to ushićeno rekao 'Da' i nasmiješio se, jer sam znao da je to najbolja opcija od svih koje su postojale - ispričao je Thomas za CNN te briznuo u plač. Kibuc je bio toga dana pod napadima 12 sati, a njegova kćer prespavala je večer prije kod prijateljice tako da Thomas nije znao gdje je.

